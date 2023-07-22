Болгарія відібрала в російського ЛУКОЙЛа нафтовий термінал.

Кабінет Денкова вже посилив офіційну військову підтримку Києва.

 

 

Парламент Болгарії проголосував за дострокове припинення 35-річної оренди російською компанією ЛУКОЙЛ нафтового терміналу біля Чорного моря. Про це повідомила болгарська газета Dnes. Цей термінал обслуговував нафтопереробний завод російської компанії.

 

Депутати в п'ятницю, 21 липня, схвалили закон, покликаний відновити контроль болгарської держави над портом протягом тижня. Таким чином термінал у росіян буде відібрано на 23 роки раніше, ніж це передбачалося укладеним контрактом.

 

Відтак росіянам доведеться платити за послуги терміналу на загальних підставах. Це значно підвищить операційні витрати російської компанії «ЛУКОЙЛ Нефтехим», яка володіє найбільшим нафтопереробним заводом у Південно-Східній Європі неподалік міста Бургаса.

 

«Припинення концесії ґрунтується на загальноєвропейському режимі санкцій», – заявив у парламенті депутат від правлячої коаліції Даніель Лорер. Ці зміни є частиною ширших зусиль нещодавно призначеного уряду Болгарії щодо посилення підтримки України після десятиліть тісних економічних зв'язків із Росією. Кабінет прем'єр-міністра Николая Денкова вже посилив офіційну військову підтримку Києва.

 

Попередній тимчасовий уряд, який був відправлений до демісії минулого місяця, домігся звільнення ЛУКОЙЛу від європейських санкцій, щоб уникнути дефіциту палива.

 

22.07.2023

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