Польща перекидає свої війська до кордону з Білоруссю.

Це спричинено спільними навчаннями білоруської армії та ПВК «Вагнер» під Брестом.

Польща активно передислоковує свої війська зі заходу на схід, поближче до кордону із Білоруссю. Про це повідомив польський новинний телеканал TVN24 з покликом на заяву міністра оборони РП Маріуша Блащака (Mariusz Błaszczak).

«Комітет безпеки країни проаналізував ситуацію на кордоні та ухвалив рішення про перекидання військових частин на східний напрямок», – зазначив міністр.

Секретар Комітету Ради міністрів з питань оборони і безпеки РП Збіґнєва Гоффман (Zbigniew Hoffmann) пояснив необхідність такого заходу так: «Польща розглядає спільні навчання збройних формувань Білорусі та ПВК "Вагнер" як провокацію». Він наголосив, що польські війська дислокуватимуться біля кордонів з Білоруссю для «стримування потенційного аґресора». За словами Гофмана, польські вояки проведуть там відповідні навчання.

У четвер, 20 липня, інформаційна аґенція Reuters повідомила з покликом на Міністерство оборони в Мінську, що Сил спеціальних операцій Білорусі розпочинають спільні військові навчання з найманцями з ПВК «Вагнер» на полігоні під Брестом, поблизу кордону з Польщею. Навчання, за твердженням Мінська, триватимуть протягом тижня.