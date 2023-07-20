Російські дезертири зможуть отримати азиль у Франції.

Відповідне рішення ухвалив Національний суд Франції у справах біженців.

 

 

Національний суд Франції у справах біженців ухвалив рішення, згідно з яким громадяни Росії, які ухиляються від мобілізації, призовної служби в російській армії або дезертирували з неї, мають право на отримання притулку в країні. Про це повідомляється на офіційному порталі суду.

 

У судовому рішенні зазначається, що оголошена російським президентом Володимиром Путіним мобілізація стала не «частковою», а «широкою» і що відмовитися від призову до російської армії зараз фактично неможливо. При цьому сам факт перебування в запасі, без отримання документа про мобілізацію або призов, не вважатиметься достатньою підставою для отримання притулку.

 

Суд виходив з тієї передумови, що, потрапивши в армію у рамках цієї мобілізації, громадянин Росії може бути змушеним прямо чи опосередковано чинити воєнні злочини на вимогу свого військового начальства.

 

«Європейське законодавство про надання притулку, яке випливає з директиви від 13 грудня 2011 року, передбачає, що статус біженця може бути наданий особі, якій загрожує судове переслідування або санкції за відмову проходити військову службу в разі конфлікту, де можуть бути скоєні воєнні злочини. У міжнародному праві “воєнні злочини” означають серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, вчинені проти цивільних осіб або ворожих комбатантів під час міжнародного або внутрішнього збройного конфлікту», – говориться в рішенні суду.

 

Рішення французького суду пов'язане зі справою росіянина Магомедрасула Юсупова, який претендував на статус біженця через отримані повістки. Проте управління захисту біженців Франції відхилило його запит, заявивши, що мобілізація в Росії нібито завершилася.

20.07.2023

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