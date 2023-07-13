Вночі над Хмельниччиною ППО збила російську ракету, яка рухалася на Львів.

У ніч на 13 липня Росія вкотре здійснила повітряну атаку на Україну. У Києві збито близько 10 "шахедів", зафіксовані падіння уламків на багатоповерхівки, одна людина загинула, є травмовані.

 

Оголошення тривоги почалося близько 23:21 з Сумській області, згодом поступово до небезпечних регіонів додалися Полтавщина, Чернігівщина, Херсонщина, Миколаївщина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. О 00:15 тривогу оголосили у Києві й області. А о 00:43 повітряна тривога поширилася на області Галичини і тривала дві години.

 

У ПС ЗСУ попереджали про подвійну небезпеку – можливу атаку ударними безпілотниками та ракетами "Калібр", які рухалися в напрямку заходу країни.

 

"Калібри" рухаються напрямком на Львів. Зараз в Хмельницькій області", – повідомив о 01:03 канал "Ракетна неБезпека". 

 

Як згодом повідомили у Хмельницькій ОВА, саме в цей час у повітряному просторі області українське ППО збило російську ракету. Обійшлося без постраждалих.

 

"Влучань не зафіксовано. Постраждалих немає. Дякуємо ППО за філігранну роботу", –написали в ОВА.

13.07.2023

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