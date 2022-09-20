У заповіднику на Тернопільщині виявили рідкісного кажана.

У природному заповіднику "Медобори" на Тернопіллі виявили кажана рідкісного виду вухань австрійський (Plecotus austriacum). Про це йдеться в повідомленні заповідника.

"Один із 19 видів кажанів, що зустрічаються на території природного заповідника "Медобори" та в околицях. Природоохоронний статус виду: Рідкісний.Чисельність в Україні вкрай низька, відомо лише близько 50–70 знахідок як літніх, так і зимових, які становлять до 1% усіх облікованих кажанів. Загальний розмір популяції оцінено у кілька тисяч особин. Причини зміни чисельності: скорочення площі старих лісів, знищення дуплистих дерев, непокоєння у сховищах", – йдеться в дописі.

ДЛЯ ДОВІДКИ

Вухань австрійський, або сірий (Plecotus austriacus) — вид кажанів роду вухань (Plecotus) з родини лиликових (Vespertilionidae). Один із 19 видів роду світової фауни, один із двох видів роду у фауні України (разом з вуханем бурим, Plecotus auritus).

Типовим біотопом є широколистяні ліси і печерні регіони, в Україні — переважно в межах Карпат, Поділля, Криму.

Вид схильний до синантропії, тяжіє до людських осель, парків і садів. Осілий. Оселяється в дуплах дерев і тріщинах скельних відслонень, у суворі зими часто зустрічається в печерах і каменоломнях. Політ маневрений; полює на дрібних нічних комах, переважно на узліссях, галявинах, садках. Веде переважно усамітнений спосіб життя, влітку самиці формують невеликі виводкові групи. Статевої зрілості досягає на 2 рік життя. Плодить раз на рік по 1 малечі.

Від 2009 року включений до ІІІ видання «Червона книга України». В Україні знаходиться під охороною в заповідниках Карпатського регіону, Розточчя, Поділля і Криму.