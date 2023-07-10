Російські мобілізовані з Далекого Сходу відмовилися воювати.

За це їх кілька днів тримали в ямі без води та їжі.

Мобілізовані військовослужбовці 60-ї окремої мотострілецької бригади російської армії провели кілька днів у ямі без їжі та води за відмову йти на передову в районі Времівського виступу на Запоріжжі. Потім їх відвезли у невідомому напрямку. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA з покликом на скаргу, якою родичі цих вояків звернулися до керівництва міністерства оборони Росії та глав своїх реґіонів.

Як доказ своїх слів рідні солдатів опублікували відео, де кілька людей перебувають у підвальному приміщенні. Туди, за їхніми словами, вони потрапили за наказом замполіта із позивним «Апрєль» (за непідтвердженими даними, Ігор Черненко). Відмовники скаржилися на накази командування, відсутність постачання, техніки та радіозв'язку. «Закидають як собак у лісопосадку. З автоматом на танк. Ось так воюємо», – кажуть вони на відео.

Також ті, хто звернувся зі скаргою, стверджують, що командування погрожувало відправити мобілізованих у «наступ, з якого вони не повернуться». При цьому, за словами родичів військовослужбовців, за десять місяців, що солдати перебувають у частині, вони не пройшли належної підготовки.

Як розповів ASTRA один із військовослужбовців, який перебуває в шпиталі з пораненням, «залякували пацанів, говорили, що посадять, рахунки заблокують, відправлять у пекло». За його словами, замполіт «Апрєль» не обмежувався лише погрозами та стріляв над головою товариша по службі. «Чесне слово, таке відчуття, що нас навмисно у розхід кидають, щоб було менше свідків», – сказав він.

Де наразі перебувають відмовники, які потрапили в яму, – невідомо. У родичів з ними немає зв'язку.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року російський президент Владімір Путін запевнив, що призвані на військову службу в рамках так званої часткової мобілізації не беруть безпосередньої участі у бойових діях. Пізніше представники міноборони заявляли, що мобілізованих не посилають на гарячі ділянки фронту. Численні свідчення з фронту засвідчують, що це не так.