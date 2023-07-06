Плини липня

Юрко ПРОХАСЬКО

Лите срібло липневого світла. Дні особливі, злиті легкою лігою літа, плинною, але тривкою. Стримано певного себе і своїх великих свобод, своєї власної волі, свого встановленого, але непоказного ще наміру, не величного, але вже як влитого. Дні з намірами, але без мети, бо метою є саме літо, а наміром якщо не купальська купіль, то бодай купання на Купала.

 

 

Дні сяйливі, як відблиски бистрих рибин, прудких прозорих пстругів, застиглих в тріпотливій непорушності, а тоді враз рвучких. Дні перелітної, непрошеної, але привітної врешті  вічності. Як неквапне метання срібних монет, не сліпучих, щойно карбованих, а зі стриманого, стертого, ледь стомленого срібла.

 

Настояні плеса тепла, скеровані його струмені, тягучі тендітні течії. Без спек, без перепадів, рівномірне, добре темпероване літо. Без найслабшого струсу. Таке довершене, що непомітне. Незриме не від темряви, а від прозорості, коли видність зливається із самоочевиднюстю. Лиш тужава липкість лип спричиняє тяжіння.

 

Така прозора простота всіх просторів навколо. Всі доми стоять відкриті, вікна відчинені, споруди прозорі й легкі, пронизані наскрізь срібним світлом.

 

Отакої от пори ми з Татом вибралися до Цибрівських, а звідти відразу на річку. У двох одиноких жінок був хрумкий білий обрус на темнім і круглім столі. Всі вікна відчинені й лагідний легіт, але навіть він ніколи не в змозі вивітрити стійкий і настояний дух старожитності, схожий на перелітні пахощі паперівок і приречених паперів.

 

Темний також, вузький і зґрабний креденс з прозорим і різьбленим шклом верхніх дверцят, крізь нього білість і крихкість старої порцеляни, гостра кутастість кришталю.

 

З шуфляди ж видобуто тяжкий капшук з цупкої мішковини, повен старих срібних монет. Як важко й приглушено сипонули вони на обрус. Великі товсті монети, стерті, згладжені кружала тьмяного срібла. Тато мав собі вибрати звідти кілька, яких йому бракувало до збірні.

 

Вибрав і обрав не затримуватися, йти далі, їхати з нами, синами на Бистрицю.

 

Її бистрі прозірливі води, її прозора прохолода, сріблястість вузького вербового листя. Густі надрічкові верболози – наші лаконічні літні джунґлі.

 

Бурхливі вирки в маленьких кам’янистих нішах підмитого меткими течіями високого берега. Зелені замулені заплави з бульбашками жабуриння на мілинах.

 

Тонесенький, аж попелястий наліт, що так швидко всихався по купелі, борошнистий на лагідній липневій засмазі плечей, намитий водами прадавній, допотопний вапняк брався щільною шкаралущею, що йшла на шкірі тріщинками від найдрібнішого поруху.

 

Білі гладкі кружала ріні низького берега. Срібне річкове каміння, розсипами, розкладанками. Площини плаского каміння. Громаддя камінної валюти. Липневі поклади літніх федеральних резервів.

 

Високі й відважні вежі з каміння, зрівноважена і виважена вправність, непідважальна велич римського склепіння літа, спертого винятково на власну вагу.

 

То не був день на річку, тому ми не були на річці цілий день.

 

Коли верталися додому пополудні, попереду лежала ще нескінченність дня, він навіть не збирався колись закінчуватися.

 

Спека застоялася допіру на безгомінній і кам'яній сходовій клітці. Часу не існувало, тільки дзвінко билася об розпечену шибку шестидільного вікна випадково метафізична муха.

 

 

07.07.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
25-ліття Фонду „Pro Musica Viva”
Роман РЕВАКОВИЧ
Назва в інтенції засновників мала означати «щоб музика жила», а спеціалізація Фонду – промоція польської культури в Україні та української в Польщі
05.07.23 | | Штука
Село і люди
Юрій Винничук
Важко зрозуміти, чому декомунізація у нас так неймовірно забуксувала, хоча можна було все облаштувати одним махом
05.07.23 | | Дискурси
497-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Новоселівське) та Лиманському (Нововодяне, Діброва), Бахмутському (Оріхово-Василівка, Богданівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар’їнка) напрямках: за добу 40 бойових зіткнень
05.07.23 | | Україна
Читаючи Кліффорда Сімака
Дмитро Єльніков
Людині властивий потяг до Більшого. Більше, менше, але кожній. «Не хлібом єдиним», – каже Христос, а богослови називають це «тугою за Богом»
04.07.23 | | Дискурси
Не по-літньому жваво
Юрко ТИМЧУК
Бракувало людської погоди і чергового фарсопутчу в РФ. Всього решта було достатньо, навіть із чубком.
04.07.23 | | Україна
496-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському та Лиманському (7 атак), Бахмутському (9 атак), Авдіївському, Мар'їнському (15 атак), Шахтарському напрямках: за минулу добу на фронті відбулося 40 бойових зіткнень.
04.07.23 | | Україна
Виходячи з тіні імперії
Радомир Мокрик
Будь-який крок, спрямований на зменшення чи витіснення українського з нашого простору, – шкідливий. Зараз усе й однозначно повинно працювати на утвердження нашої культури. Якщо не тепер, то вже, мабуть, ніколи.
03.07.23 | | Галичина
Львівська опера: підсумки сезону
Попри ракетні загрози та аварійні вимкнення світла театр презентувати декілька знакових премʼєр українського оперного та балетного репертуару, по-новому переосмислив українську класику та здобув визнання світової мистецької спільноти як «Найкращий оперний театр» за версією International Opera Awards!
03.07.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.