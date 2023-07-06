Під час атаки на Львів росіяни пошкодили Будинок дитини.

Під час нічної ракетної атаки на Львів постраждав комунальний Будинок дитини. У момент обстрілу 69 вихованців і 13 працівників перебували в укритті; ніхто не постраждав.

 

 

Про це повідомила в.о. керівника закладу Олена Кенс.

 

Внаслідок вибуху ракет вибито 13 вікон, двері, зруйновано елементи будівлі й конструкцію даху.

 

"У закладі постійно перебувають діти віком до 6 років. Усі вони під час тривоги були евакуйовані працівниками у безпечне місце. Зараз з дітьми працюють штатні психологи", – повідомила пані Кенс.

 

Зі слів в.о. начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради Андрія Білоуса, під час атаки постраждало 5 комунальних закладів. Зокрема санаторна школа – там пошкоджено 200 вікон.

 

“Це санаторна школа – науковий ліцей. І дитячий будинок, в якому перебували діти. Слава Богу, вони всі живі й здорові, бо вчасно відреагували працівники закладу, які перемістили дітей в укриття. Також постраждали спортивна школа, кінотеатр і Центр краєзнавства”, – сказав Білоус.

 

За попередніми оцінками, сума завданих збитків сягає кількасот тисяч гривень. Остаточна сума встановлюється.

 

Згідно з оновленою інформацією, внаслідок обстрілу загинуло п'ятеро людей.

 

У Львові зафіксовано руйнування понад 30 будинків, більше 250 квартир (із них 50 непридатні до подальшого проживання), понад 50 автомобілів, понад 10 гуртожитків, постраждало два вищі навчальні заклади, Будинок дитини, санаторна школа. Зруйновано одну з підстанцій.

 

Ракетної атаки зазнали населені пункти у Глинянській і Золочівській громадах.

 

06.07.2023

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