У Львові оголосили дводенну жалобу.

У Львові оголосили 6-7 липня днями жалоби за загиблими внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок на вулиці Стрийській.

"Оголошуємо у Львові дводенну жалобу в пам’ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто. Вічна пам’ять", – повідомив міський голова Андрій Садовий.

Мер Львова також звернувся до організаторів, аби усі розважальні заходи, які були заплановані на четвер-п'ятницю - перенесли.





Станом на 14:00 відомо про чотирьох загиблих: Анастасія (32) роки та її мати Мирослава (60 років), Михайло (35 років), Ірина (63 роки).

Загалом по допомогу медиків звернулися 34 постраждалих, 13 із яких перебувають у лікарні.

Ще двоє людей із будинку, в який влучила ракета, не виходять на зв'язок і можуть досі перебувати під завалами. Рятувальні роботи тривають. До них залучено 23 одиниці техніки та понад сто рятувальників.

Комісія з надзвичайних ситуацій, яка оперативно провела зібрання на місці трагедії, ухвалила виділити 100 мільйонів на відновлення зруйнованих помешкань.