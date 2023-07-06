Ракетний удар по Львову: є руйнування та поранені.

Уночі на четвер, 6 липня, росіяни атакували Львів ракетами. Серед ночі в місті пролунала серія вибухів. У результаті є руйнування та постраждалі.

Голова ЛОВА Максим Козицький закликав мешканців зберігати інформаційну тишу та не публікувати нічого з місця вибухів.

«Львівська область. Було дуже гучно. Деталі згодом. Зараз найважливіше: будьте у безпечному місці. Є небезпека нових ракетних ударів», – написав голова ЛОВА Максим Козицький.

Згодом голова ЛОВА уточнив, що у Львові пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, попередньо, є поранені.

О 03.59 міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про чотирьох поранених внаслідок обстрілу.