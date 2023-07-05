У Розвадові знову утворилося провалля: просто у дворі священника.

4 липня по обіді у Розвадові на Львівщині, де наприкінці квітня стався витік газу, знову утворилося провалля – постраждали священник і його дружина.

 

 

"Ми працювали з дружиною на городі. Вона пішла чи то попити, чи то руки помити. Чую – кричить. Я до неї – і теж провалився, – розповів "Еспресо.Захід" отець Богдан Огоновський. – Я аж втратив свідомість, дружина сильно подряпана. Ми були в лікарні, але вже повернулися додому. Дякувати Богу, ми не сильно постраждали. Та найгірше, що порожнина під будинком. І невідомо, як буде далі", – розповів отець Богдан Огоновський.

 

За цим фактом порушили кримінальне провадження. 

 

Нагадаємо, що у ніч на 27 квітня у Розвадові стався витік природного газу, який спровокував появу проваль і грязьові гейзери. Газ виходив з-під землі впродовж п'яти днів. Вода в криницях бурлила так, наче кипіла. Утворилися провалля, гейзери били з-під фундаментів деяких будинків, які згодом визнали аварійними, а 4 травня комісія ТЕБ у НС Розвадівської територіальної громади повідомила, що у 20 криницях вода непридатна до пиття.

 

Раптовий викид газу в селі пов’язали з роботою газовидобувної компанії "Горизонти" Зіновія Козицького, яка почала бурити пошукову свердловину приблизно за півтора кілометра від будинків – на протилежному березі Дністра неподалік села. Саме ця компанія за свій кошт ліквідовувала наслідки виверження – позасипала провалля та допомагала місцевим відновити пошкоджені будівлі. За словами місцевих мешканців, жодної допомоги від керівництва області ніхто не отримав. З бюджету ОТГ виплатили по 5 тис. грн компенсацій тим, у кого "кипіли" криниці і тривалий час вода була непридатна до використання. Трьом родинам, які постраждали найбільше, виплатили 10 тисяч гривень. 

 

Один із гейзерів бив просто з-під фундаменту будинку родини Лашків

 

05.07.2023

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