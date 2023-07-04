Столтенберґ залишиться на посаді генсека НАТО до жовтня 2024 року.

Це підтвердив сам очільник Північноатлантичного альянсу.

 

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у вівторок, четвертого липня, підтвердив інформацію, що залишиться на своїй посаді ще на один рік. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на твіт самого Столтенберґа. Це консолідоване рішення всіх з країн – членів Північноатлантичного альянсу на тлі російської аґресії в Україні.

 

«Честь для мене – рішення союзників щодо НАТО продовжити мій термін на посаді генерального секретаря до першого жовтня 2024 року. Трансатлантичний зв’язок між Європою та Північною Америкою забезпечував нашу свободу і безпеку протягом майже 75 років, і в більш небезпечному світі наш Альянс є ще важливішим, ніж будь-коли», – написав Столтенберґ на своїй сторінці у Twitter.

 

64-річний Столтенберґ, у минулому прем'єр-міністр Норвегії, обіймає посаду генерального секретаря НАТО з 2014 року. В Альянсі його вважають стійким лідером і терплячим творцем консенсусу. Дипломати й аналітики дають Столтенберґу високу оцінку за те, що НАТО зберігає єдність у питанні допомоги Україні, дотримуючись балансу між тими, хто вимагає максимальної підтримки Києва, та іншими, які закликають до обережності через страх спровокувати ґлобальний конфлікт.

 

«Держави – члени НАТО досить логічно вирішили, що найкращий генеральний секретар наразі – це той, який у них уже є. Досвід має значення, особливо в один із найбільш випробувальних періодів в історії НАТО», – сказав Джеймі Шей (Jamie Shea), колишній високопосадовець Альянсу, який нині працює в аналітичному центрі Chatham House.

04.07.2023

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