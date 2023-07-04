Турецька контррозвідка розкрила осередок оперативників Моссаду.

Шпигуни стежили за іноземцями в Туреччині.

Турецька Національна розвідувальна організація (Millî İstihbarat Teşkilatı – MIT) заявила, що розкрила осередок оперативників ізраїльського Моссаду, які діяли в Туреччині, і затримала сімох її членів. Про це повідомила англомовна турецька газета Daily Sabah. Операцію зі затримання MIT проводила у кооперації з антитерористичним відділенням стамбульського відділу поліції.

Серед затриманих – один ізраїльтянин арабського походження та кілька громадян інших країн Близького Сходу. Під час допиту всі вони зізналися, що працювали на Моссад.

За інформацією MIT, шпигуни збирали біографічні відомості про іноземних громадян за допомогою методу онлайн-маршрутизації, відстежували рух транспортних засобів через GPS, зламували захищені паролем мережі на основі пристроїв Wi-Fi і знаходили приватні місцезнаходження. Оперативники також фізично стежили за певними цілями, визначеними Моссадом для спостереження та фотографування особистих зустрічей.

Зв'язок із центром та між собою шпигуни здійснювався через одноразові мобільні телефони, які належали фіктивним особам в Іспанії, Великій Британії, Німеччині, Швеції, Малайзії, Індонезії та Бельгії.

За ізраїльськими агентами турецькі контррозвідники спостерігали протягом кількох місяців.