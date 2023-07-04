496-й день війни Росії в Україні. Хроніка

20:05 Збройні Сили України офіційно повідомили про підготовку росіянами провокації на території Запорізької атомної електростанції. "За оперативною інформацією, сьогодні, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України", – заявили у Генштабі ЗСУ. Оборонне відомство запевняє, що ЗСУ не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію "і готові діяти за будь-яких умов".

19:41 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відбув "дуже хорошу" розмову з Президентом України Володимиром Зеленським після свого переобрання на посаду генсека. Під час переговорів ішлося про останні події в Україні та підготовку до саміту НАТО. "У Вільнюсі альянти ухвалять рішення в напрямку довгострокової підтримки, оновлення політичних зв'язків і наближення України до НАТО", – прокоментував Столтенберг.

19:12 Згідно з оновленою інформацією від Харківської обласної військово-цивільної адміністрації, внаслідок російського удару по місту Первомайське на Харківщині 43 людини отримали поранення, серед них 12 – діти.

18:55 Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ:

Протягом доби противник завдав ракетного удару по житлових будинках міста Первомайський Харківської області. Крім того, завдав 35 авіаційних ударів та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник минулої доби ворог здійснив невдалі спроби проникнення ДРГ через держкордон України, зазнав втрат та відступив. Для прикриття відходу ДРГ застосував ствольну та реактивну артилерію. Протягом поточної доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Це, зокрема, Карповичі, Михальчина Слобода Чернігівської області; Середина-Буда, Вовківка Сумської області та Одноробівка, Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки Харківської області. На Куп’янському напрямку противник намагався наступати в районі південніше Новоселівського Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби, за підтримки авіації, противник робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Нововодяного та південніше Діброви Луганської області, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове, Веселе, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Разом з тим українські воїни, продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів. Серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Хромове, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Олександро-Шультине та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. У той же час, противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Очеретине, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Гостре, Мар'їнка та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Вугледара Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Макарівка та Зелене Поле Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Рівнопілля Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я Запорізької області; Зміївка, Львове, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Станіслав Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованому населеному пункті Малоянисоль Донецької області відзначено розміщення підрозділу російських окупаційних військ. Російські загарбники продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї війни. Окупанти майже постійно вживають алкогольні напої та у нетверезому стані знущаються над цивільними мешканцями, завдають їм тілесних ушкоджень, займаються мародерством. Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, 3 - по зенітно-ракетних комплексах, 1 - по пункту управління ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

18:35 Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь ухвалив рішення накласти адміністративний штраф на вчительку математики школи Дніпра, яка під час онлайн-уроку користувалася російською мовою – 3400 гривень. "Сподіваюся, що цей випадок стане черговим нагадуванням громадянам України, які здійснюють професійні функції в різних сферах, зокрема освіті, торгівлі, транспорті, про те, що необхідно обов’язково дотримуватися мовного закону. Я як Уповноважений із захисту державної мови завжди стоятиму на боці мовних прав громадян України, які в умовах війни вимагають шанобливого ставлення до себе й до своїх мовних прав", – сказав Кремінь "Радіо Свобода".

18:12 У Москві пройшла нарада за участю Владіміра Путіна на тему транспортних проблем у Криму. Після того, як окупанти почали обшукувати автомобілі, котрі їдуть на Кримський міст, на адміністративному кордоні виникли багатокілометрові корки. Очільник Мінтрансу РФ Віталій Савельєв запропонував возити туристів в окупований Крим десантними кораблями. "Я переговорив з Шойґу, він нам надасть в разі необхідності два великих десантних кораблі, кожен з яких бере по 40 автомобілів. Якщо вони будуть робити по п'ять рейсів на добу – це ще по 200 автомобілів кожен десантний корабель, тобто в цілому до тисячі автомобілів зможемо перевозити переправою", – сказав Савельєв.

17:50 У Києві у Михайлівському Золотоверхому соборі попрощалися з письменницею Вікторією Амеліною, яка померла 1 липня у лікарні через тяжке поранення внаслідок російського удару по Краматорську 27 червня. У середу Амеліну поховають на Личаківському кладовищі у Львові; прощання відбудеться у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла.

17:21 МЗС Грузії висловило "глибоку стурбованість" через рішення України запропонувати грузинському послу повернутися в Тбілісі на тлі погіршення стану Міхеїла Саакашвілі. "Цей акт є крайньою формою ескалації дипломатичних відносин, і дуже прикро, що офіційний Київ йде на такий крок проти дружньої держави та народу", – заявили у грузинському зовнішньополітичному відомстві. Офіційний Тбілісі назвав вимоги України щодо видачі Саакашвілі "втручанням у внутрішні справи".

17:10 Російський винищувач МіГ-31 розбився у Камчатському краї. Міноборони Росії заявляє, що політ був "плановим" і "навчальним".

16:45 Україна вирішила посилити північний кордон особовим складом та бойовою технікою, повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. З його слів, це робиться "у зв'язку з останніми подіями навколо ЗАЕС" (нагадаємо, за 75 кілометрів від кордону з Білоруссю розташована Рівненська АЕС, – Ред.). "Будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та укріплюється вся лінія оборони", – поінформував Наєв, додавши, що робота в цьому напрямку не зупинялася. "Наша розвідка працює досить ефективно. Ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів. Наші воїни пройшли бойове злагодження та готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію", – запевнив Наєв.

16:29 Вночі Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної високовольтної лінії напругою 750 кВ. Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, яка була відремонтована лише 1 липня, повідомив "Енергоатом".

16:06 Народний депутат "Європейської солідарності" Сергій Алєксєєв вийшов з-під варти під заставу в розмірі 2,264 млн грн. "Це виключно підстава опозиційного депутата. Далі ми будемо відстоювати: йти або на виправдальний вирок, або на закриття справи", – прокоментував Алєксєєв "Суспільному". За версією слідства, народний депутат по-шахрайськи заволодів грошима громадянина Німеччини, пообіцявши йому сприяння в уникненні екстрадиції.

15:54 Росіяни обстріляли місто Первомайський на Харківщині – наразі відомо про 31 постраждалу особу, серед них 9 – діти (зокрема 10-місячне немовля й однорічна дитина). У місті пошкоджено вікна восьми багатоповерхових будинків. Горіло чотири автомобілі, одну машину пошкоджено.

15:21 На бердянському напрямку українські підрозділи просунулися вглиб оборони ворога до 2 км, заявив спікер пресцентру сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень. "Закріплюємося на досягнутих рубежах, здійснюємо аеророзвідку місцевості, завдаємо ворогові ураження артилерією по виявлених цілях противника, відбувається контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування", – прокоментував Шершень. З його слів, ворог чинить "запеклий спротив", проте українські воїни системно тиснуть на певні ділянки фронту, "продавлюють і нещадно знищують" бойовий потенціал окупаційних військ.

15:10 На посаду начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначили Олександра Охріменка, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. "Олександр – бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині", – прокоментував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Попереднього воєнкома звільнили після скандалу з родинними статками в Іспанії.

14:49 Двоє людей загинуло внаслідок обстрілу Херсона. Пошкоджено житлові будинки.

14:22 Прокуратура оскаржила запобіжні заходи голові Тернопільської облради та двом заступникам голови Тернопільської ОВА, які вийшли з-під арешту під застави 805 тис. грн. Прокуратура вимагатиме збільшення розміру застави для голови Тернопільської облради до 13 млн грн, до 10 млн грн – для першого заступника голови Тернопільської ОВА, та 8 млн грн – для іншого заступника. Михайла Головка також вимагатимуть відсторонити від посади голови облради.

14:04 Країни НАТО прийняли рішення продовжити мандат Єнса Столтенберґа на посаді генерального секретаря ще на рік. На сайті НАТО зазначено, що рішення мають затвердити голови держав та урядів країн НАТО під час саміту у Вільнюсі. "Для мене є честю рішення союзників з НАТО продовжити термін на посаді генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року", – прокоментував Столтенберґ у твіттері.

13:45 Графік навчань українських пілотів на винищувачах F-16 зсунувся, відтак, вірогідно, зміститься і дата передачі Україні винищувачів, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в етері національного телемаратону. "Я виходив з того, що у червні мали розпочатися тренування, як нам це первинно обіцяли. У червні тренування пілотів не розпочалися. Це означає, що графік тренування починає зміщуватися. Ми працюємо зараз з усіма причетними сторонами, з усіма країнами, які беруть участь у авіаційній коаліції, щоб максимально пришвидшити процес", – сказав Кулеба. З його слів, ідеться про навчання пілотів і інженерів, а також про підготовку інфраструктури й ухвалення правових рішень. "Серйозна дуже робота, починати її треба було ще вчора, але не так сталося, як гадалося", – додав міністр.

13:31 В Україні розпочали будівництво магістральних водогонів для областей, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Водогін складатиметься з трьох ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 кілометрів. Проєкт передбачає будівництво водогонів маршрутами Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка. Будівництво забезпечить водою щонайменше мільйон людей із Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

13:18 В українському небі вперше зафіксували словацькі винищувачі МіГ-29, передані Повітряним силам України. Про це пишуть OSINT-розслідувач у twitter'і. "Базуючись на формі фальшивого ліхтаря (якого раніше не бачили на українських МіГах), я вважаю, це один із колишніх словацьких 9-12AS, отже це перші кадри з ними на службі в України", – пише, зокрема, користувач magictouch190. Військовий аналітик Матей Рафаел Ріско зауважив, що про словацьке походження також свідчить форма оперення.

12:47 Уряди європейських країн уже виділили на прихисток для українських біженців від війни понад 43 млрд євро, оцінили в Кільському інституті світової економіки. Сюди включено грошові виплати, надання житла, медичну допомогу, освітні послуги, а також забезпечення продуктами харчування та засобами першої необхідності.

Зокрема Польща витратила понад 12 млрд євро, Німеччина – майже 11 млрд євро, Чехія – 2,94 млрд євро, Іспанія – 2,24 млрд євро, Франція – 2,04 млрд євро, Румунія – 1,26 млрд євро, Швейцарія – 1,16 млрд євро та Італія – 1,15 млрд євро.

12:19 Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест послу Грузії в Україні Георгію Закарашвілі через суттєве погіршення стану Міхеіла Саакашвілі і запропонувало йому повернутися до Тбілісі для проведення консультацій задля пошуку шляхів вирішення ситуації. "Грузинському дипломату було наголошено, що таке ставлення до Міхеіла Саакашвілі є абсолютно неприйнятним. Грузинська влада має припинити знущання над громадянином України... Українська сторона наголосила на готовності невідкладно обговорити питання перевезення Міхеіла Саакашвілі до України для лікування та догляду", – йдеться у коментарі МЗС.

12:07 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 118 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 37 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:51 Самооцінка громадянами України свого добробуту майже не змінилася після повномасштабного вторгнення РФ і тримається на приблизно однаковому рівні – попри об'єктивне зниження доходів двох третин населення України, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), бо "запити людей під час війни суттєво знизилися, вони частіше задовольняються тим, що мають, та вважають, що їм вистачає на їжу чи одяг навіть за суттєвого зниження доходів". Різниця між внутрішньо переміщеними особами та рештою українців у цьому стосунку несуттєва.

Частка людей, які оцінювали свій добробут як "високий", становила 22% перед вторгненням, потім знизилася до 16–17%, але станом на травень 2023 року повернулася до рівня 23%. Частка людей із "середнім" добробутом у період між лютим 2022 року і травнем 2023 року була досить стабільною на рівні 35–36%. Частка респондентів, які оцінювали своє фінансове становище як дуже низьке, становила 9% до вторгнення, а станом на травень 2023 року – 7%. Окрім того, 33% респондентів оцінили свій добробут як "низький". А згідно з нещодавнім опитуванням, у 64% громадян дохід знизився, 27% через вторгнення втратили роботу, а значна кількість – майно та житло.

Опитування проводили з 26 травня до 5 червня методом на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2013 респондентів віком від 18 років з усіх підконтрольних уряду регіонів України.

11:15 Сьогодні зранку в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 російських кораблів, серед яких один надводний носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 8 ракет, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

11:11 Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, заспокоюють в Міненерго. Через несприятливі погодні умови без світла тимчасово залишалися споживачі в Київській, Кіровоградській, Одеській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Закарпатській областях. Внаслідок обстрілів залишається без світла частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях. Через технологічні порушення знеструмлено частину споживачів у Київській області.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 715 МВт·год. Експорт відсутній.

11:02 Пріоритет Сил оборони України на даному етапі – максимально знищувати російське військо, його техніку та ресурси, пояснив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов:

"СОУ на даному етапі активних бойових дій виконують завдання номер один – максимальне знищення живої сили, техніки, складів пального, б/к, командних пунктів, артилерії та сил ППО російської армії. Останні дні особливо врожайні. Зараз війна на знищення дорівнює війні за кілометри. Більше знищено – більше звільнено. Чим ефективніше перше, тим більше другого. Діємо спокійно, зважено, крок за кроком".

10:50 Внаслідок вчорашньої атаки дронів у Сумах загинуло троє людей, ще 21 людина зазнала поранень, повідомили в Сумській ОВА. Сьогодні в місті оголошено День жалоби за жертвами удару російського БПЛА по житловій багатоповерхівці в центрі міста.

10:36 НАТО продовжить термін повноважень генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберґа ще на рік, повідомляє Reuters. Про це рішення повідомлялося останніми тижнями, але очікується, що посли в НАТО офіційно схвалять продовження під час нинішньої зустрічі.

10:24 Президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Джозефа Байдена негайно запросити Україну до НАТО, повідомляє CNN. Зеленський зазначив, що розуміє, що насправді Україна не зможе вступити до Альянсу, поки йде війна, – але запрошення буде дуже важливим сигналом і стимулом для українських військових.

10:16 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Останніми тижнями Росія визначила пріоритети та вдосконалила тактику, спрямовану на уповільнення контрнаступальних операцій української бронетехніки на півдні України. Основою цього підходу було дуже інтенсивне використання Росією протитанкових мін. У деяких районах щільність мінних полів вказує на те, що вона, ймовірно, використала набагато більше мін, ніж передбачено її військовою доктриною. Уповільнивши українське просування, Росія потім спробувала вдарити по українській бронетехніці ударом безпілотних літальних апаратів-камікадзе, ударних вертольотів і артилерії. Незважаючи на те, що Росія досягла певного успіху за допомогою такого підходу на ранніх етапах контрнаступу України, її сили продовжують страждати від ключових вад, особливо перенапружених підрозділів і нестачі артилерійських боєприпасів.

10:00 Українські війська мають успіх у наступі на Бахмутському напрямку, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов: північніше та південніше міста Бахмут Сили оборони продовжують тиснути на противника, вибивають його з раніше захоплених рубежів, мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить шалений спротив, зазнає величезних втрат. Тут тривають важкі бої.

Водночас українські військові продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

118,8% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

45,6% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

114,0% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

138,0% артилерійських систем (з них 4,4% за минулий тиждень),

58,1% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

27,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:14 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 3 липня вели контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту і дещо просунулися.

• Російські мілблогери скористалися нещодавньою активністю України на східному (лівому) березі Херсонської області, щоб закликати до збільшення присутності малих річкових суден і техніки на Дніпрі, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ.

• Заступник голови ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв опублікував есей, у якому посилив підбурювальну риторику Росії щодо України та Заходу, щоб підірвати підтримку України на майбутньому саміті НАТО.

• Міністр оборони Росії Серґєй Шойґу 3 липня повторив шаблонну риторику щодо поточного стану війни в Україні та повстання "групи Ваґнера".

• Російські війська вночі та вдень 3 липня продовжували наносити удари ракетами та безпілотниками по тилових районах України.

• Кремль продовжує використовувати інструменти цифрового авторитаризму для стеження за населенням Росії та прагне розширити внутрішнє виробництво технологій стеження.

• Українські та російські сили продовжували обмежені атаки на лінії Сватове-Кремінна та південніше Кремінної.

• Російські та українські війська продовжили наземні обстріли в районі Бахмута.

• Повідомляється, що українські сили продовжували обмежені наземні атаки на заході Донецької області, поблизу адміністративної межі Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області.

• Офіційні російські джерела продовжують стверджувати, що російські війська відбивають усі українські наступи на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Антонівського мосту.

• Повідомляється, що "група Ваґнера" тимчасово призупиняє реґіональний набір персоналу.

• Російські офіційні особи продовжують намагатися представити Росію надійним опікуном українських дітей, водночас мимоволі підтверджуючи, що Росія сприяє масовій депортації українських дітей до Російської Федерації.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: