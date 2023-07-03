Ізраїль проводить військову операцію на Західному березі річки Йордан.

Це, на думку експертів, найбільша антитерористична операція Ізраїлю за останні 20 років.

 

 

Ізраїльська армія проводить масштабну військову операцію у таборі Дженін на півночі Західного берега річки Йордан. Мета рейду, як заявила ізраїльська влада, ліквідація терористичної інфраструктури. Газета The Jerusalem Post з покликом на експертів назвала цю операцію наймасштабнішою за останні 20 років.

 

Ізраїльська армія заявляє, що її перший повітряний удар було завдано по помешканню, яке використовувалося як укриття для палестинських терористів та командний центр для батальйону Дженін — підрозділу, що складається з різних груп палестинських бойовиків.

 

У ході операції ізраїльські військовики, серед іншого, виявили лабораторію для виробництва вибухових пристроїв та склад зі сотнями вже готових до використання пристроїв, а також два склади зі саморобними бомбами.

 

«Наші сили увійшли в Дженін, щоб протистояти терористам. Вони ліквідовують терористів, арештовують розшукуваних осіб, знищують командні центри і вилучають значну кількість зброї. Вони також роблять дещо інше – вони знищують лабораторії, які діють у майже в промислових масштабах. Там терористи створюють вибухівку, призначену для вбивства ізраїльських мирних жителів», – заявив прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

 

За інформацією газети The Jerusalem Post, в ході операції щонайменше 10 палестинців убито і ще близько півсотні арештовано. Наразі ізраїльська армія продовжує операцію не лише в Дженіні, а й в інших населених пунктах Західного берега річки Йордан.

 

Палестинський воєнізований рух «Ісламський джихад» назвав ізраїльську операцію «масакрою» і пообіцяв дати на неї відповідь. А ісламський рух ХАМАЗ закликав палестинську молодь долучитися до тих, хто бере участь у спротиві ізраїльським воякам.

03.07.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Львівська опера: підсумки сезону
Попри ракетні загрози та аварійні вимкнення світла театр презентувати декілька знакових премʼєр українського оперного та балетного репертуару, по-новому переосмислив українську класику та здобув визнання світової мистецької спільноти як «Найкращий оперний театр» за версією International Opera Awards!
03.07.23 | | Штука
494-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Невське та південніше Діброви), Бахмутському (Богданівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка) напрямках: за минулу добу 46 бойових зіткнень.
02.07.23 | | Україна
Наша «Маргарет Тетчер»
Оксана Палій
Тетяна Омелянівна сміялася разом з нами над "убивством принца Карла Маркса" і сказала: колись не можна було навіть мріяти, що прийдуть студенти, які не знатимуть усієї цієї радянської абракадабри, біографій комуністичних діячів, а тепер це вже реальність, і ця реальність їй дуже імпонує.
01.07.23 | | Штука
493-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Новоселівське), Лиманському (Серебрянський ліс), Бахмутському (Богданівка, Хромове), Авдіївському (Авдіївка, Первомайське), Мар'їнському (Мар'їнка), Шахтарському (Благодатне, Золота Нива) напрямках: за добу 22 бойові зіткнення
01.07.23 | | Україна
“І будуть люди...”: вибрики пам’яті та непокора
Олеся Ісаюк
Саме пам'ять, цей зрадливий інструмент, про українське і про громадську активність зачищали чи не найретельніше...
30.06.23 | | Україна
Всі ознаки failed state
Максим МУЛЯР
Що головним лузером бунту «Вагнера» виявився саме Путін, погоджуються майже всі експерти і політичні оглядачі, які коментують цю подію. Всім стало очевидно: Путін – старий нікечема, а путінська Росія – failed state.
30.06.23 | | У світі
Путін і Прігожин варті один одного
Олександр МОТИЛЬ
Безлад, якого боїться Захід у разі повалення Путіна і занурення Росії в хаос, обіцяє потенційно радикальну й позитивну трансформацію Росії
30.06.23 | | Дискурси
492-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Роздолівка, Білогорівка), Бахмутському (Бахмут), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка, Побєда), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу 31 бойове зіткнення
30.06.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.