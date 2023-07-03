Ізраїль проводить військову операцію на Західному березі річки Йордан.

Це, на думку експертів, найбільша антитерористична операція Ізраїлю за останні 20 років.

Ізраїльська армія проводить масштабну військову операцію у таборі Дженін на півночі Західного берега річки Йордан. Мета рейду, як заявила ізраїльська влада, ліквідація терористичної інфраструктури. Газета The Jerusalem Post з покликом на експертів назвала цю операцію наймасштабнішою за останні 20 років.

Ізраїльська армія заявляє, що її перший повітряний удар було завдано по помешканню, яке використовувалося як укриття для палестинських терористів та командний центр для батальйону Дженін — підрозділу, що складається з різних груп палестинських бойовиків.

У ході операції ізраїльські військовики, серед іншого, виявили лабораторію для виробництва вибухових пристроїв та склад зі сотнями вже готових до використання пристроїв, а також два склади зі саморобними бомбами.

«Наші сили увійшли в Дженін, щоб протистояти терористам. Вони ліквідовують терористів, арештовують розшукуваних осіб, знищують командні центри і вилучають значну кількість зброї. Вони також роблять дещо інше – вони знищують лабораторії, які діють у майже в промислових масштабах. Там терористи створюють вибухівку, призначену для вбивства ізраїльських мирних жителів», – заявив прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

За інформацією газети The Jerusalem Post, в ході операції щонайменше 10 палестинців убито і ще близько півсотні арештовано. Наразі ізраїльська армія продовжує операцію не лише в Дженіні, а й в інших населених пунктах Західного берега річки Йордан.

Палестинський воєнізований рух «Ісламський джихад» назвав ізраїльську операцію «масакрою» і пообіцяв дати на неї відповідь. А ісламський рух ХАМАЗ закликав палестинську молодь долучитися до тих, хто бере участь у спротиві ізраїльським воякам.