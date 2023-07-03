495-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:10 У Сумах зафіксували чотири вибухи, спричинені атакою БПЛА типу Shahed-136. Внаслідок влучання пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирні житлові будинки. Попередньо відомо про 16 поранених, одна особа загинула, повідомила Сумська обласна адміністрація. Тривають роботи з евакуації населення та ліквідації наслідків пожежі.

14:49 У Гаазі відкрили Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії проти України. Українські прокурори вже прибули до Нідерландів для роботи в центрі. У презентації взяли участь єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, президент Євроюсту Ладислав Хамран, генеральний прокурор України Андрій Костін, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, помічник генерального прокурора США Кеннет Політ-молодший. "Ми робимо цей перший важливий крок, щоб забезпечити відповідальність за міжнародні злочини, що були скоєні в ході російської агресивної війни проти України. Сьогоднішня подія є свідченням наших рішучих зобов’язань щодо боротьби проти безкарності. Ми не можемо миритися із масштабними порушеннями заборони на використання сили, що є однією з фундаментальних норм міжнародного порядку, що оснований на правилах, та основоположним принципом Хартії ООН. В часи, коли ці принципи грубо порушуються, ми зобов’язані стояти поряд з Україною так довго, як буде необхідно", – заявив Рейндерс.

14:14 Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не уявляє перемогу України без деокупації Криму. "Поки він під російською окупацією, війна не закінчилася", – сказав Зеленський в інтерв’ю CNN. Відповідаючи на питання, чи є сценарій, за якого може бути мир без Криму, Президент сказав: "Тоді це не буде перемога".

13:55 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і начальник Генерального штабу Сергій Шаптала відвідали Рівненську атомну електростанцію. Генерали обговорили з президентом "Енергоатому" Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком питання обміну інформацією між військом та енергетиками "з метою аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній станції".

13:36 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Регулятор підтвердив, що тарифи на послуги 34 водоканалів із 1 липня 2023 року мали зрости в середньому на 32%. "Регулятор розпочинає консультації з Кабінетом Міністрів України та всіма зацікавленими сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів", – заявили в НКРЕКП.

13:10 У Сумах внаслідок атаки безпілотників пошкоджено житловий будинок у середмісті. Як повідомив "Суспільному" заступник міського голови Сум Станіслав Поляков, унаслідок атаки є травмовані та загиблі; кількість жертв уточнюється. Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив, що наразі відомо про одного загиблого в ураженій п'ятиповерхівці.

12:49 Воїни 36-ї бригади морської піхоти знищили на бердянському напрямку російський ударний гелікоптер КА-52. Як повідомили у бригаді, гвинтокрил підбили із ПТРК "Джавелін".

12:31 Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття жінки співробітником Територіального центру комплектування в Ужгороді. Інцидент відбувся 25 червня – на вулиці невідомий влаштував конфлікт із військовослужбовцем та його дружиною і завдав жінці тілесних ушкоджень. Порушника встановили і спровадили до районного управління поліції; тест показав, що працівник ТЦК був п'яним (2,04 проміле). Інцидент набув розголосу після того, як про нього публічно повідомила сама жертва, Тетяна Новак. З її слів, напад учинив майор Закарпатського центру комплектування Костянтин Варі. Жінка поскаржилася на те, що правоохоронці відмовилися провести експертизу її тілесних пошкоджень. "Мені огидно про це писати, мені соромно, що така людина досі тримається в лавах ЗСУ. Мені страшно, що цей ганебний вчинок залишиться непокараним", – прокоментувала Тетяна. У Міноборони пообіцяли жорстку реакцію на "негідну поведінку" співробітників військкоматів.

12:09 Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що світ має готуватися до того, що Росія не існуватиме у нинішньому вигляді як державне утворення. "Захід має зрозуміти, що Росія роздроблена, і немає сили, здатної втримати її разом", – сказав секретар РНБО в інтерв'ю німецькому виданню Bild, додавши, що нещодавній бунт "ваґнерівців" унаочнив: "Росія не є державою". "У нас є аналіз того, як реагували регіони на заколот Пріґожина... На основі цього аналізу можна спрогнозувати, як виглядатиме Росія після розпаду", – сказав Данілов, уточнивши, що від РФ, зокрема, відокремляться Татарстан і Дагестан.

11:54 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 122 населені пункти на території 10 областей України, підтверджено ураження 87 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:38 Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань передали до суду обвинувальний акт щодо державної зради колишнього очільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча. Згідно з даними слідства, Кулініч співпрацював із ФСБ і мав оперативний псевдонім "Котигорошко". Його діяльність курував так званий "політичний офіс" у Москві, який організували за завданням російської спецслужби ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації президента Андрій Клюєв. Слідство має дані, що ще до початку повномасштабного вторгнення Кулініч шпигував на користь Росії, займався розстановкою "своїх людей" у правоохоронних органах та підбурював до державної зради. Фіґуранта затримали у липні 2022 року.

11:20 Спеціальний посланець Папи Римського Маттео Дзуппі після візиту до України та Росії заявив, що він обговорював гуманітарні питання, а не політичне врегулювання. "Немає мирного плану, немає посередництва. Є велике прагнення до того, щоб покінчити з насильством і зберегти людське життя, починаючи з найменших", – сказав Дзуппі, згідно з повідомленням італійського медіа RAI. З його слів, Ватикан поміркує над тим, "щоб розвинути те, що ми почули".

11:09 Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, повідомили в Міненерго. Внаслідок грозового шторму без світла тимчасово залишалися споживачі в Дніпропетровській, Київській області, Сумській та Чернігівській областях. Через обстріли знеструмлено частину споживачів у Запорізькій, Донецькій, Херсонській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Через технологічні порушення знеструмлено понад тисячу споживачів в Одеській області.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 4989 МВт·год. Експорт відсутній.

10:36 Частина колаборантів-працівників ЗАЕС, які уклали контракти з "Росатомом", виїхали з Енергодара, повідомив "Українському радіо" міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Частина персоналу "Росатому", завезена з російських атомних станцій – до 100 фахівців – поїхали з міста наприкінці попереднього тижня. У тимчасово окупованому Енергодарі наразі перебуває приблизно 5-6 тисяч працівників ЗАЕС, які фактично є заручниками російської армії. Окупаційна влада не дозволяє їм покинути місто, і на роботу їх не пускають, якщо вони не уклали контракт із "Росатомом".

10:11 Ворожі позиції біля Антонівського мосту зачищаються в контрбатарейний спосіб, повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону:

"Ворожі позиції ми зачищаємо, а ворог з дивовижною впертістю повертається на них і намагається розгорнути знову, бо їм треба виконувати їх наказ і зімітувати хоч якусь бурхливу діяльність, яку вони не можуть продемонструвати, для прикладу, на Запорізькому і східному напрямку. За минулу добу – за світловий день було майже 50 обстрілів, а вночі близько – 40. Ворог також знову застосовує авіацію – керовані авіабомби минулої доби вже були спрямовані і на сам Херсон".

10:05 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

29 червня 2023 року українська влада повідомила, що відповідно до законодавства про надзвичайний стан із зони бойових дій у підконтрольних Україні районах Донецької, Харківської та Херсонської областей з липня 2022 року було евакуйовано 139 тис. громадян. Це лише частина широкої кризи переміщення, що триває в Україні. За оцінками ООН, 6,3 мільйона українців залишаються біженцями, а понад п'ять мільйонів - внутрішньо переміщеними особами. При довоєнній чисельності населення в 44 мільйони, чверть українців залишаються вимушеними переселенцями внаслідок російського вторгнення.

10:00 Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підсумувала ситуацію на фронті за минулий тиждень:

СХІД На Сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. Ми рухаємось на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на - Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої. За минулий тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 км². Кількість ворожих обстрілів на сході за тиждень збільшилась вдвічі: за позаминулий тиждень було 6457 обстрілів, за минулий – 11753 обстріли ПІВДЕНЬ На Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме: вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне; Новоданилівка, Роботине; Новосілка, Старомайорське, мали успіх. За минулий тиждень збільшено звільнені територіі на 28,4 км², загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 км².

09:50 Вночі російські війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами типу «Shahed» з південно-східного напрямку. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 13 з 17 ударних БпЛА «Shahed-136/131», повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ. Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо, жертв немає.

09:43 Українська письменниця Вікторія Амеліна померла в лікарні після важких поранень, отриманих унаслідок російського ракетного удару по ресторації у Краматорську. Таким чином, кількість загиблих унаслідок атаки зросла до тринадцяти. 27 червня Вікторія, документаторка воєнних злочинів в організації Truth Hounds, перебувала у Краматорську разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників. Вони вечеряли в Ria Lounge якраз тоді, коли росіяни завдали обстрілу по локації. Аналіз руйнувань та показів свідків указує на те, що росіяни застосовували для удару високоточну ракету типу "Іскандер". Амеліну поховають у рідному Львові.

09:32 Оцінка Генерального штабу ЗСУ, загальниз бойових втрат ворога з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

118,7% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

45,5% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

113,9% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

137,0% артилерійських систем (з них 4,4% за минулий тиждень),

57,5% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

27,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:11 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Повідомляється, що 2 липня українські війська провели контрнаступальні операції на шести ділянках фронту та досягли успіхів на деяких з них. Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що українські війська продовжують наступати на флангах в районі Бахмута. Російський мілблогер стверджував, що українські сили досягли невизначених успіхів на південний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Геолокаційні кадри, опубліковані 1 липня, показують, що українські сили просунулися на північний схід від Володимирівки (12 км на південний схід від Вугледара) на заході Донецької області. Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контрнаступальні операції на південь і південний захід від Оріхова на заході Запорізької області. Окупаційний депутат Запорізької області Володимир Рогов заявив, що українські війська просунулися до позицій російських окопів поблизу Роботиного (12 км на південь від Оріхова) і що в цих окопах точаться ближні бої.

• Російські війська 2 липня завдали ще одну серію ракетно-ракетних ударів по півдню України та Києву. Генштаб України повідомив, що російські війська випустили по Україні 11 ракет і вісім безпілотників "Шахед", у тому числі три ракети "Калібр" по Одеській та Миколаївській областях. У Генштабі України повідомили, що українські сили перехопили всі три крилаті ракети «Калібр» і вісім безпілотників «Шахед». Київська міська військова адміністрація повідомила, що українська ППО збила всі російські безпілотники «Шахед», які були націлені на Київ, а Південне оперативне командування України повідомило, що українські сили збили два безпілотники над Миколаївською областю.

• Міністерство оборони Росії намагається консолідувати контроль над російським інформаційним простором, підриваючи обраних російських мілблогерів, які не повторювали бажаних версій міноборони щодо заявленої ним поразки українського десанту на східному (лівому) березі Херсонської області. 1 та 2 липня Міноборони Росії заявило, що російські сили успішно відбили український десант біля Антонівського моста та непропорційно святкували перемогу над невеликим українським десантом на східному (лівому) березі Дніпра. Однак деякі російські мілблогери, всупереч повідомленням Міноборони, зазначали, що станом на 2 липня бої все ще тривають і що українські сили утримували деякі позиції біля Антонівського моста. Деякі з цих мілблогерів безпосередньо взаємодіють з президентом Росії Путіним.

• Конфлікт міністерства оборони Росії зі спільнотою мілблогерів через тривіальну бойову операцію може свідчити про те, що російське військове командування не вважає, що у нього є інші успіхи, про які можна було б доповісти Путіну на тлі триваючого українського контрнаступу.

• Спроба російського міноборони перебільшити потенційну тактичну перемогу Росії біля Антонівського мосту та його спроби обмежити протилежну інформацію мали зворотний ефект.

• Путін продовжує стояти перед вибором: або стати на бік російського міноборони, щоб захистити його ослаблену репутацію, або зберегти свою підтримку серед провоєнних ультранаціоналістичних мілблогерів та їхніх мереж.

• Російські та українські війська продовжували вести позиційні бої на лінії фронту Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

• Українські та російські сили продовжували проводити обмежені наземні атаки навколо Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.

• Повідомляється, що українські війська провели обмежені наступальні операції на заході Донецької області та станом на 2 липня просунулися вперед.

• Російські джерела стверджували, що російські та українські війська проводили обмежені наступальні дії на межі заходу Донецької та сходу Запорізької областей.

• Російські джерела стверджують, що станом на 2 липня українські сили утримують обмежені позиції на східному (лівобережному) Херсонщині в районі Антонівського мосту.

• Речник Кремля Пєсков заявив, що російські чиновники планують створити регіональні центри з розробки безпілотників у Нижньому Новгороді, а також в окупованих Севастополі (Крим) і Маріуполі (Донецька область).

• Українські та білоруські джерела повідомляли, що президент Білорусі Лукашенко та інші білоруські посадовці та громадяни беруть активну участь у депортації українських дітей з окупованих територій до Білорусі.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: