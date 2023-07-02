Twitter обмежує кількість постів, які можна переглядати на день.

Ілон Маск пояснює це боротьбою з «екстремальним рівнем скребу даних та маніпуляцій системою».

 

 

Сервіс мікроблогів Twitter запроваджує тимчасові обмеження на кількість постів, доступних користувачам для прочитання. Про це повідомив телеканал ABC News з покликом на твіт власника компанії Ілона Маска, опублікований у ніч на неділю, другого липня.

 

Відтепер користувачі з підтвердженим екаунтом якийсь час зможуть переглядати не більше 10 тисяч повідомлень на день. А для власників звичних облікових записів встановлюється обмеження до однієї тисячі твітів. Нові ж користувачі Twitter, які ще не пройшли перевірку, зможуть прочитати лише 500 повідомлень за день.

 

Окрім того,Twitter почав вимагати авторизуватися, перш ніж переглядати контент соцмережі. 

 

За словами Маска, цей захід запроваджується для боротьби з «екстремальним рівнем скребу даних та маніпуляцій системою». «У нас збирали стільки даних, що це погіршувало якість обслуговування звичайних користувачів», – пояснив він.

 

Проте не зовсім зрозуміло, що Маск має на увазі під збиранням даних. Експерти припускають, що йдеться про автоматичне зчитування великих обсягів даних – цим користуються компанії, які спеціалізуються на роботі зі штучним інтелектом, у тому числі для навчання чат-ботів, таких як ChatGPT компанії Open AI та Bard, розроблений Google.

 

Багато хто висловив підозру, що таким чином Маск хоче підштовхнути користувачів до переходу на платну підписку й отримання «синьої пташки», що коштує вісім доларів на місяць. На думку журналістів, у майбутньому Twitter може запровадити модель, яка дасть доступ до необмеженої кількості повідомлень лише платним користувачам.  

02.07.2023

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