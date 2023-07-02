494-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:02 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Росія скасувала проведення свого головного міжнародного авіакосмічного салону МАКС у 2023 році. МАКС, що проходив раз на два роки під Москвою, демонстрував російський цивільний і військовий аерокосмічний сектор і був ключовим для залучення експортних замовників.

• Ймовірно, що шоу було скасовано значною мірою через реальні побоювання з приводу безпеки після нещодавніх атак безпілотних літальних апаратів у Росії. Організатори, найімовірніше, також усвідомлювали потенційну репутаційну шкоду від участі меншої кількості міжнародних делегацій.

• Війна стала надзвичайно складним випробуванням для російської аерокосмічної спільноти. Сектор бореться з міжнародними санкціями; висококваліфікованих фахівців заохочують служити піхотою у власному воєнізованому підрозділі космічного агентства "Роскосмос". Тим часом, головнокомандувач повітряно-космічних сил генерал Серґєй Суровікін не з'являвся на публіці після невдалого заколоту "групи Ваґнера", для якої він був контактною особою з міністерством оборони Росії.

08:41 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині орієнтовно:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

118,6% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

45,5% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

113,6% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

135,9% артилерійських систем (з них 4,3% за минулий тиждень),

57,2% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

27,8% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:26 Заколот, який підняв 23 червня засновник ПВК "Ваґнера" Євгеній Прігожин, демонструє, який руйнівний вплив справило на Росію повномасштабне вторгнення в Україну, заявив глава ЦРУ Вільям Бернс (колишній посол США в Росії), виступаючи з лекцією у Великій Британії. Особливо його вразило, що Прігожин перед початком заколоту заявив, що російське керівництво почало вторгнення під брехливим приводом, а також розкритикував дії військового командування під час війни: "Вплив цих слів і цих дій ще буде проявлятися як яскраве нагадування про руйнівний вплив путінської війни на його власне суспільство і його власний режим".

08:20 Росіяни вночі атакували Київ баражуючими боєприпасами "Shahed", усі ворожі цілі було збито, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко. Інформації про постраждалих або руйнування не надходило.

08:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські джерела стверджують, що українські війська 1 липня провели контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках лінії фронту.

• Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі визнав, що українські контрнаступальні операції триватимуть довше, ніж очікували деякі західні оглядачі.

• Російські офіційні особи та джерела радісно повідомили, що російські війська розбили невеликий український десант на східному (лівому березі) Херсонської області 1 липня, ніби вони здобули велику перемогу. Російські джерела, однак, не надали жодних доказів того, що російські війська відновили контроль над прибережними районами, а багато російських джерел повідомили, що операції з очищення біля дач, які прилягають до Антонівського мосту, станом на 1 липня все ще тривають.

• Ця пересадна російська реакція говорить про те, що російське військове командування щиро боїться українського нападу на східний берег Херсонської області, або що воно відчайдушно прагне інформаційної перемоги після збройного повстання "групи Ваґнера", або і те, і інше.

• Російські сили, ймовірно, реагують на українські операції навколо Бахмута, стягуючи сили з інших частин України. Якщо російське підкріплення, яке вже надіслано до Бахмута, буде недостатнім для утримання російських досягнень у цьому районі, російське командування може зіткнутися з важким вибором щодо того, чи ризикнути створити серйозну вразливість у Херсонській чи Луганській областях, чи почати відводити сили з півдня України.

• Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни можуть ініціювати навмисний радіоактивний витік на Запорізькій атомній електростанції у рамках потенційної російської стратегії заморожування війни.

• Російські пропагандисти, ймовірно, проводять інформаційну кампанію, щоб знищити репутацію «групи Ваґнера» як унікально ефективної бойової сили на підтримку зусиль міністерства оборони Росії з ліквідації "групи Ваґнера" та інтеграції колишніх бійців "Ваґнера" до структур міноборони. Російський державний телеканал «Россия-1» випустив 30 червня сюжет, у якому применшується ефективність "групи Ваґнера" в Україні, ставлячи під сумнів "сконструйований міф про ефективність "групи Вагнера".

• Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на лінії Сватове — Кремінна.

• Українські сили продовжували вести наземні атаки навколо Бахмута.

• Російські війська продовжували наносити обмежені наземні атаки та перекидати підрозділи повітряно-десантних військ у район Бахмута.

• Російські війська продовжували наносити обмежені наземні удари на лінії Авдіївка – Донецьк.

• Російські війська продовжували контратаки на нещодавно звільнену українськими силами території на адмінмежі між Донецькою та Запорізькою областями.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області.

• Російські процедури безпеки на мосту через Керченську протоку, ймовірно, уповільнюють російську логістику з Росії до окупованого Криму.

• Іран може надсилати техніку та персонал до Росії для допомоги у будівництві заводу в Республіці Татарстан, який, як повідомляється, виготовлятиме іранські бойові безпілотники.

• Українські та західні джерела продовжують повідомляти про викрадення українських дітей та дорослих на окупованих територіях.

08:00 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

07:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: