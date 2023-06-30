492-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:40 Польща та Україна проведуть спільні заходи до роковин Волинської трагедії, заявив президент Анджей Дуда після візиту до Києва. “Маємо різні заходи на підготовчому етапі: ми домовилися з українською стороною, що наразі не розголошуємо подробиці медійно. Тому вибачте, що я не розкриваю подробиць, але, так, 80-ті роковини “Волинської різанини” принесуть нам низку спільних польсько-українських заходів”, – заявив Дуда в інтерв’ю виданню Interia.pl. Польський президент гадає, що тема "Волинської трагедії" повертатиметься у пубьлічний простір – але важливо збудувати відносини між обома народами, які спиратимуться на “історичну правду, елементарну справедливість, взаєморозуміння і взаємовибачення”.

13:19 Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зізнався, що його казять розмови про те, що контрнаступ почався повільніше, ніж очікувалося. "Це не шоу, коли на нього дивиться весь світ і робить ставки. Кожен день, кожен метр дається кров’ю... Так, можливо, все відбувається не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, та це їхні проблеми", – заявив Залужний у інтрерв'ю The Washington Post. Головнокомандувач наголосив: для того, щоб контрнаступ проходив швидше, Україна потребує більше зброї. Коментуючи втрату "Леопардів", Залужний сказав: "Ми отримали Leopard не для того, щоб їздити на них на парадах, не для того, щоб поруч фотографувалися політики чи зірки. Вони прибули сюди на війну. А Leopard на полі бою не просто собі Leopard – а мішень".

13:02 Народного депутата України викрили на вимаганні коштів із іноземця за сприяння в уникненні екстрадиції. Нардеп пообіцяв залагодити проблеми громадянина однієї з європейських країн за винагороду в 50 тисяч доларів. "Для цього парламентар «гарантував» використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця", – поінформували в СБУ. Згідно з даними аґенції УНІАН, ідеться про депутата "Європейської солідарності" Сергія Алєксєєва. перед тим "ЄС" заявила, що в Алєксєєва проводять обшуки "в найкращих традиціях НКВДистських трійок",

12:45 На бахмутському напрямку Збройні Сили України мають частковий успіх біля каналу Сіверський Донець – Донбас, інформує ресурс DeepState. Сили 225-го батальйону ТрО зачистили східні околиці висоти 224.0, що біля Оріхово-Василівки.

12:39 Супутникові знимки зафіксували велику кількість гелікоптерів на аеродромі Бердянська кілька днів тому. Сьогодні, невдовзі після атаки ракетами, з міста почали тікати гвинтокрили.

12:33 В результаті успішного удару Сил оборони нині зранку уражено Штаб та склад ПММ окупантів у передмісті тимчасово окупованого Бердянська, підтвердили в Збройних Силах України

12:26 Прямі збитки від підриву росіянами Каховської ГЕС становлять щонайменше 2 млрд доларів, свідчить попередні оцінка KSE Institute разом із Мінекономіки та Мінвідновлення.

12:12 "ПВК Вагнер" буде поступово передислоковуватися до Африки, в Білорусі створюється лиш хаб, призначений для логістичних цілей операцій "Вагнера" за кордоном, пояснив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Більшість особового складу, який раніше брав участь у бойових діях в Україні, буде поступово передислоковано до Африки для розгортання там операцій .

11:52 З планового ремонту, який відбувається в межах масштабної ремонтної кампанії енергетичних об’єктів, вийшов гідроагрегат однієї з гідроелектростанцій потужністю понад 300 МВт, повідомили в Міненерго. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає.

Через негоду без світла тимчасово залишалися споживачі у Львівській, Рівненській, Кіровоградській областях. Через обстріли знеструмлено в Донецькій області – 15 населених пунктів, у Запорізькій – 3 населених пункти, у Херсонській – 4 населених пункти. Залишається без світла частина споживачів у Чернігівській, Сумській, Харківській областях. Через технологічні порушення вимикалася частина споживачів у Чернігівській області. Ведуться відновлювальні роботи.

Комерційний експорт та імпорт електроенергії минулої доби не відбувався.

11:32 У тимчасово окупованому Бердянську вранці пролунало 11 вибухів, повідомляє Бердянська міська військова адміністрація: "В районі аеропорту горить і детонує."

11:23 Президент Володимир Зеленський не поїде до Вільнюса на липневий саміт НАТО, якщо лідери країн-членів Альянсу не продемонструють мужність і не дадуть чіткого сигналу щодо процесу вступу України, заявив заступник керівника Офісу презижета Ігор Жовква агентству Reuters,,

11:11 Після спроби збройного заколоту в Росії ФСБ отримала завдання ліквідувати його організатора, власника так званої ПВК «Ваґнер» Євґєнія Пріґожина, в інтерв’ю американському журналісту Говарду Альтману повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов:

"Ми знаємо, що завдання вбити Пріґожина доручили ФСБ. Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже. Так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?".

10:43 Українські сили перехопили стратегічну ініціативу й наступають на всіх напрямках, на сході бійці впевнено рухаються флангами навколо Бахмута не заходячи в саме місто – при тому, що українські воїни працюють в абсолютній перевазі ворога за кількістю людей і зброї, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону:

"На фронті фактично триває боротьба за те, яка зі сторін утримуватиме ініціативу. Якщо говорити загалом по всьому фронту - і схід, і південь, то ми перехопили стратегічну ініціативу, і ми наступаємо на всіх напрямках. Якщо говорити окремо за напрямками, то це швидше оперативна ініціатива. Ми продовжуємо контролювати південно-західні околиці міста, але основні бої точаться саме довкола міста. І там можна говорити, що йде наступ на декількох напрямках - не тільки фланги, значно ширший зараз фронт. І в нас просування абсолютно на всіх напрямках, де ми рухаємося".

10:21 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 102 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 49 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:02 За рік в Україні продається приблизно 0,5% землі, хоча в момент запуску ринку землі очікувалося, що цей показник становитиме 3%, повідомив в ефірі телемарафону міністр аграрної політики Микола Сольський: 2021 року, коли почав функціонувати ринок землі, в Україні було продано 150 тис. гектарів землі сільгосппризначення, у 2022 році - трохи більше ніж 100 тис. гектарів.

Вартість землі залежить від регіону: "Так завжди було, а війна стала додатковим аргументом для диференціації цього питання. До війни найнижча вартість одного гектара була на заході України, а в центральній і східній був приблизно однаковий рівень. Зараз пропорція змінилася - у прифронтових регіонах ціни нижчі, ніж у західній і правобережній Україні". 2022 року ціни на землю в доларовому еквіваленті продемонстрували падіння, однак зараз ситуація вирівнялася і вартість гектара землі продовжує зростати.

09:26 Російський військовий контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони. Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників Росатому, які керували діями росіян, рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з Росатомом, вони мають виїхати до 5 липня на територію Криму. На території самої ЗАЕС та у місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

09:21 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• У звіті за червень 2023 року Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) оцінив, що бюджет військових витрат Росії на 2023 рік становить близько 6,6 трильйонів рублів (85,8 мільярдів доларів США). Це дорівнює приблизно 4,4% ВВП Росії порівняно з 3,6% у 2021 році, до вторгнення в Україну.

• Справжні військові витрати Росії залишаються невизначеними через брак прозорості, включаючи використання секретних бюджетних статей, на які припадає приблизно 22 відсотки загального бюджету російського уряду.

• Хоча лише частина оборонного бюджету витрачається на війну в Україні, збільшення витрат підкреслює вартість діяльності Росії в Україні. Крім того, Росія майже напевно зіткнеться з додатковими прямими бюджетними витратами на оборону через війну, включаючи витрати на безпеку в окупованих регіонах і оборонні заходи в регіонах, що межують з Україною.

09:13 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 228 340 (+560) осіб, танків – 4041 (+3) од., бойових броньованих машин – 7863 (+6) од., артилерійських систем – 4127 (+11) од., РСЗВ – 630 (+3) од., засобів ППО – 389 (+1) од., літаків – 315 (+0) од., гелікоптерів – 308 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3519 (+6) од., крилатих ракет – 1261 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6785 (+5) од., спеціальної техніки – 569 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

118,3% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

45,3% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

113,1% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

134,0% артилерійських систем (з них 3,6% за минулий тиждень),

56,6% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

34,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

27,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

09:08 Вночі росіяни атакували військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області з південно-східного напрямку, завдавши ударів 13-ма дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131» із східного узбережжя Азовського моря (Приморсько – Ахтарськ) та 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних дронів «Shahed-136/131». Попередньо жертв немає.

09:01 Українські війська продовжують проводити наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, Сили оборони України:

• на напрямках Левадне – Приютне, Мала Токмачка – Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах;

• на напрямку Привілля-Залізнянське підрозділами ЗСУ також було досягнуто часткового успіху;

• на флангах міста Бахмут наші війська чинять тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів, мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах;

• на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках підрозділи ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ.

08:51 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У Генштабі України заявили, що українські війська захопили «стратегічну ініціативу» на Бахмутському напрямку і наразі ведуть у цьому районі широкий наступ.

• Українські війська 29 червня вели наступальні операції щонайменше на двох інших ділянках фронту і, як повідомляється, досягли успіху.

• Кремль може мати намір взяти на себе офіційний контроль над "групою Ваґнера" після її збройного повстання та перетворити її на державне підрозділ, хоча неясно, чи Кремль готовий так діяти.

• Недавні супутникові знімки могли виявити активне будівництво ймовірної нової бази "Ваґнера" в Осиповичах в Білорусі.

• Пов’язані з Кремлем бізнесмени можуть переймають російську медіа-імперію Прігожина, ймовірно, у рамках поточних спроб знищити його репутацію в Росії.

• Речник Кремля Пєсков 29 червня відмовився повідомити місцезнаходження генерала армії Серґєя Суровікіна, що викликало нові припущення в російському інформаційному просторі.

• Західні спостерігачі продовжують припускати, де знаходиться начальник генерального штабу Росії генерал армії Валерій Герасімов після повстання "Ваґнера", хоча його відсутність на публіці не обов’язково свідчить про його нинішнє офіційне становище в російському військовому керівництві.

• Російські та українські сили продовжували обмежені наземні атаки на південь від Кремінної.

• Українські війська активізували контрнаступальні дії в районі Бахмута та, як повідомляється, просунулися вперед.

• Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на ділянці Авдіївка – Донецьк.

• Російські війська на початку травня напередодні контрнаступом українських військ побудували дамбу на околиці Токмака в окупованій Запорізькій області.

• Джерело, пов’язане з російським БАРС (російський бойовий резерв), стверджує, що російські війська перекидають військову техніку в невизначені райони на східному (лівому) березі Дніпра.

• Кримське партизанське угруповання "Атеш" заявило, що російські війська збільшують свою присутність в Армянську для захисту ключових об'єктів інфраструктури на півночі Криму.

• Повідомляється, що російські козачі збройні формування підписують контракти з міністерством оборони Росії в рамках широкої офіційної спроби інтегрувати нерегулярні сили в структури міноборони.

08:39 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:30 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: