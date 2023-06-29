491-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:11 Влада Запоріжжя повідомила про початок командно-штабних навчань у місті та районі на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС, повідомляє голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

09:07 Сили оборони перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку і ведуть наступальні дії широким фронтом, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов. На флангах міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів, мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

На напрямку Рівнопіль – Володине Сили оборони мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ.

09:01 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Постійні повідомлення про угоду, укладену за посередництва білоруського диктатора Лукашенка щодо припинення збройного повстання "групи Ваґнера", свідчать про те, що залучені сторони все ще можуть обговорювати деталі угоди. Незалежна білоруська моніторингова група The Hajun Project навела дані відстеження польотів 27 червня, згідно з якими літак фінансиста "групи Ваґнера" Прігожина вилетів з аеродрому Мачулищі в Білорусі в бік Росії, полетів до Москви, а потім негайно вилетів до Санкт-Петербурга. Колишній російський офіцер і відомий критично налаштований милблогер Ігор Гіркін стверджував, що Прігожин повернувся до Росії для переговорів з невідомими російськими офіційними особами та радою командирів "Ваґнера". Російське опозиційне видання "Медуза" з посиланням на джерело в міністерстві оборони Росії стверджує, що разом з Пригожиним до Білорусі поїхала лише тисяча бійців "Ваґнера".

• Російські джерела припустили, що повстання "Ваґнера" вже має широкий вплив на російську командну структуру. Відомий російський мілблогер стверджував, що повстання "Ваґнера" спровокувало "масштабні чистки" серед командного складу збройних сил Росії і що міноборони Росії зараз проходить "краш-тест" на лояльність. Він стверджував, що Федеральна служба охорони Росії проводить перевірку російського військового керівництва, а також окремих командирів підрозділів.

• Повідомляється, що 28 червня російська влада заарештувала генерала армії Серґєя Суровікіна, що, ймовірно, свідчить про те, що Кремль має намір очистити міноборони від осіб, які вважаються нелояльними. Незрозуміло, що змусило Суровікіна закликати Прігожина припинити повстання лише через кілька годин після його початку, хоча можливо, що він зробив це під тиском, а не через підтримку російського військового керівництва. Якщо російська влада дійсно заарештувала Суровікіна, то Кремль, ймовірно, використає Суровікіна та його філії як цапів офірних, щоб публічно пояснити, чому російські військові та російські органи внутрішньої безпеки погано відреагували на повстання, і щоб виправдати потенційну перебудову російського військового керівництва.

• Кремль, імовірно, намагатиметься врівноважити бажання пом’якшити широко поширену зневагу до керівництва міноборони, яка розпалювала повстання "Ваґнера", а також намагатиметься позбавити влади тих, хто, можливо, симпатизував повстанню. Сегменти провоєнної ультранаціоналістичної спільноти та російські військові регулярно критикують Герасімова та Шойґу за їх керівництво війною в Україні, а відкрита мета Прігожина щодо примусового усунення циз двох генералів свідчить про те, що Кремль може сприймати непопулярність Герасимова та Шойгу як пряму загрозу здатності Путіна зберегти підтримку серед ключових груп населення та військових. Можливо, Кремль обрав Теплінського де-факто головним командиром театру військових дій, бо він, як повідомляється, користується великою популярністю серед російських рядових і російської ультранаціоналістичної спільноти. Російські джерела стверджували, що Кремль карає російські сили, які, на його думку, не змогли відповісти на повстання. Російські мілблогери стверджували, що російським пілотам, які відмовилися наносити удари по колонах "Ваґнера", і російським прикордонникам, які відмовилися відкривати вогонь по "Ваґнеру, тепер загрожує кримінальна відповідальність.

• Російська Дума розглядає додаткові заходи щодо посилення контролю над інформаційним простором і сприяння самоцензурі в широких інтернет-спільнотах.

• 28 червня Білорусь офіційно ратифікувала угоду про створення в Білорусі спільних російсько-білоруських навчальних центрів.

• Міністр оборони Росії Шойґу 28 червня провів телефонну розмову з начальником генерального штабу збройних сил Ісламської Республіки Іран генерал-майором Мохаммадом Багері.

• За непідтвердженими даними, російська військова поліція нібито затримала в Сирії командування "групи Ваґнера". Командир ПВК "Вагнер" Уткін пізніше спростував ці заяви.

• Українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту. Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю "Financial Times", опублікованому 28 червня, заявив, що «головна подія» українського контрнаступу ще не почалася

• Російські та українські сили здійснили наземні атаки поблизу Кремінної, Бахмута та на заході Донецької області.

• Російські війська в ніч на 27 червня завдали удару по об'єктах цивільної інфраструктури Краматорська Донецької області.

• Російські джерела стверджують, що і 27 і 28 червня українські війська продовжували контрнаступальні операції на заході Запорізької області та провели обмежені зондувальні атаки на східному (лівому) березі Дніпра в районі Антонівського мосту в Херсонській област.

• Російські джерела повідомляють про подальші зусилля Росії щодо роз'яснення умов проходження військової служби.

• Російські та окупаційні чиновники продовжують намагатися усунути юридичні розбіжності в рамках приєднання окупованих територій.

08:41 Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу Краматорська збільшилася до 12, повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Пошуково-рятувальні роботи завершено.

08:28 Заступника командувача об'єднаного угрупування російських військ в Україні генерала Серґєя Суровікіна заарештовано, повідомляє російське англомовне видання "The Moscow Times" з покликом на два джерела, близькі до міністерства оборони Росії. Арешт Суровікіна пов'язаний зі збройним заколотом ПВК "Вагнер". Раніше інформація про арешт Суровікіна почала з'являтися у російських Telegram-каналах, зокрема, так званий «воєнкор» Володимир Романов писав, що генерала заарештували 25 червня, тобто наступного дня після завершення заколоту ПВК «Вагнера». За його твердженням, арештований наразі перебуває у слідчому ізоляторі «Лефортово», що у Москві.

08:17 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:09 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: