Швейцарія заблокувала реекспорт танків Leopard 1 до України.

У Берні пояснили, що такий продаж став би порушенням позицій Швейцарії щодо нейтралітету.

 

 

Швейцарії заблокувала реекспорт танків Leopard 1 A5 до України. Про це повідомила газета Neue Zürcher Zeitung. Федеральний уряд країни  на своєму останньому засіданні перед літніми канікулами відхилив запит компанії з виробництва озброєнь Ruag AG дозволити продаж згаданих танків німецькому концерну Rheinmetall  для подальшої їх передачі Україні.

 

«Федеральна рада (Bundesrat) 28 червня відхилила запит від Ruag AG щодо експорту 96 танків Leopard 1 A5, призначених Україні, оскільки це суперечить чинному законодавству», – йдеться у заяві Федеральної ради (уряду) Швейцарії, опублікованій у середу, 28 червня.

 

У раді пояснили, що такий продаж став би порушенням позицій Швейцарії щодо нейтралітету. Раніше парламент Швейцарії відхилив законопроект, відомий як Lex Ukraine, який дозволив би третім країнам передавати Україні зброю швейцарського виробництва.

 

Компанія Ruag AG ще 2016 року придбала в Італії 96 танків Leopard 1 A5, які були у вжитку та потребували ремонту, щоб перепродати їх як цілі бойові машини або запчастини. 27 червня Ruag AG надіслала владі експортний запит на перепродаж 96 танків концерну Rheinmetall. На даний момент танки все ще перебувають на зберіганні в Італії і їм необхідний ремонт у Німеччині, перш ніж вони будуть відправлені будь-куди.

 

Leopard 1 був основним бойовим танком ФРН до 1980-х років. Машина вироблялася з 1965 до 1984 року. Проте аж до 2010 року танк все ще стояв на озброєнні Бундесверу. Більше десятка країн досі мають його у складі своїх збройних сил, включно з Грецією, Туреччиною, Бразилією, Італією, Чилі, Австралією, Канадою. Танк постійно модернізують. Усього випустили понад 4,7 тис. танків цієї моделі. Танк оснащений 105-міліметровою нарізною гарматою, боєзапас – 60 снарядів. На танку встановлено оптичний стереоскопічний далекомір, бінокулярний та  телескопічний приціли з нічним каналом. Швидкість Leopard 1 на рівній дорозі – 62 км/год, запас ходу – 600 км.

28.06.2023

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