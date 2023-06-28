США запровадили санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК «Вагнер».

Йдеться про компанії з ЦАР, ОАЕ та Росії.

 

 

Управління Міністерства фінансів США з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило санкції проти чотирьох компаній та однієї фізичної особи, пов'язаних із ПВК «Вагнер» та її власником Євґєнієм Пріґожиним. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Під штрафні заходи потрапили два підприємства із Центральноафриканської республіки – гірничодобувна компанія Midas Resources і фірма з торгівлі алмазами Diamville. Окрім того, санкції введено проти торговельного підприємства з Об'єднаних Арабських Еміратів Industrial Resources General Trading, а також російської компанії «ДМ» з Підмосков'я.

 

Також до «чорного списку» включено фізичну особу – Андрія Іванова, громадянина Росії 1983 року народження, якого Вашінґтон теж пов'язує з Пріґожиним. Навесні 2023 року Іванов тісно співпрацював з організацією Africa Politology та високопосадовцями в малійському уряді, беручи участь у роботі над збройовими угодами, в організації гірничодобувних підприємств та іншої діяльності ПВК «Вагнер» у Малі. Організація Africa Politology розвиває стратегії та механізми витіснення з деяких африканських країн правозахисних груп та збільшення російського впливу. 

 

«Організації в Центральноафриканській Республіці, Об'єднаних Арабських Еміратах та Росії займалися незаконними оборудками зі золотом для фінансування ПВК "Вагнер" ​​задля підтримки та розширення її збройних сил, у тому числі в Україні та в Африці», – йдеться у пресрелізі Мінфіну США.

 

«Санкції Міністерства фінансів ускладнять роботу ключових учасників фінансування ПВК "Вагнер"», – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон (Brian Nelson).

 

За його словами, ПВК «Вагнер» частково фінансує свої незаконні операції за рахунок експлуатації природних ресурсів Центральноафриканської республіки та Малі. «США продовжать відстежувати потоки доходів групи "Вагнер" і таким чином перешкоджатимуть її експансії й актам насильства в Африці, Україні та будь-де», – зазначив Нельсон.

28.06.2023

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