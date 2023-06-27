Естонія розробила юридичну схему передачі російських активів Україні.

Наразі це перший прецедент серед європейських країн.

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Естонія стала першою європейською країною, яка створила юридичну схему використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Про це повідомила естонська газета Postimees. Найближчими тижнями схема має отримати схвалення уряду.

«Рішення майже готове, воно обговорювалося в кабінеті міністрів, але деякі деталі ще потрібно уточнити. Ми також можемо продемонструвати іншим країнам, як рішення може працювати на законних підставах», – сказала прем'єр Кая Каллас (Kaja Kallas).

Створена в Естонії схема передбачає, що Україна документує збитки, яких їй завдає Росія, а потім російське майно, яке розташоване в Естонії, передається у власність Україні. Після цього Росія може викупити його в України. Якщо Москва цього не зробить, то це означатиме, що вона сама відповідальна за всі втрати.

За словами заступника міністра закордонних справ із правових і консульських питань Еркі Кодара (Erki Kodar), Естонія підготувала поправки до закону про міжнародні санкції, які забезпечать фінансову відповідальність держави-аґресора за шкоду, заподіяну найбільш поважними порушеннями міжнародного права.

«Збитки відшкодовуватимуться за рахунок осіб, які мають доведений зв'язок з формуванням російської політики або сприяють її реалізації. Тому відшкодування збитків, як і раніше, відбуватиметься лише за рахунок активів певних осіб, тобто частинами», – заявив він.

За даними естонського Бюро фінансової розвідки (RAB), на початок червня в Естонії заморожено 34,8 млн євро російських грошей. Вони не включають інші матеріальні активи, такі як вартість компаній та основних засобів, дебіторська заборгованість або втрачена вигода.