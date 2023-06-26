Помер завкафедрою політології ЛНУ ім. Франка (1997–2016) Микола Поліщук.

Сьогодні, 26 червня 2023 року, відійшов у Вічність кандидат філософських наук, доцент кафедри політології ЛНУ ім.Івана Фанка Микола Поліщук. Йому було 72 роки.

«Він був успішним і мудрим викладачем, який служив людям, громаді, суспільству. Присвятив себе освіті, був добрим прикладом та наставником для молодого покоління», – йдеться у повідомленні Львівського національного університету імені Івана Франка.

Колектив кафедри політології та філософський факультет висловлюють співчуття рідним, колегам та студентству, друзям з приводу важкої втрати. Зі щирою скорботою і світлою пам’яттю.

Про час і місце проведення парастасу та поховання буде повідомлено додатково на сайті філософського факультету.

Микола Поліщук з 1997 р. до 2016 р. очолював кафедру політології Львівського національного університету ім. Івана Франка. Опісля працював доцентом цієї ж кафедри.