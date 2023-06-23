Євроунія затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії.

Він, зокрема, включає механізм боротьби з обходом попередніх санкцій, який дозволить запроваджувати штрафні заходи проти третіх країн.

Рада ЄУ у п'ятницю, 23 червня, затвердила черговий – 11-й пакет санкцій проти Росії. Як повідомляється в комюніке Ради ЄУ, опублікованому на сайті Єврокомісії, новий пакет, зокрема, передбачає механізм боротьби з обходом попередніх санкцій, який дозволить запроваджувати штрафні заходи проти третіх країн.

До списку санкцій додано ще 87 підприємств, які безпосередньо підтримують оборонно-промисловий комплекс Росії. До цього списку ввійдуть, зокрема, компанії, зареєстровані в Китаї, Узбекистані, ОАЕ, Сирії та Вірменії.

Нові санкції також забороняють транспортування російської нафти північною гілкою нафтогону «Дружба», постачання електромобілів, гібридних автомобілів та автомобілів з об'ємом двигуна понад 1,9 л.

ЄУ розширила обмеження щодо автомобільних вантажоперевезень у сполученні з РФ. Повністю заборонено проїзд територією країн-членів вантажівкам із російськими причепами та напівпричепами.

Брюссель розширив обмеження на транзит територією Росії низки товарів та технологій, які можуть використовуватися в оборонному секторі. «Для того, щоб мінімізувати ризик обходу санкцій, сьогоднішнім рішенням забороняється транзит через територію Росії великої кількості товарів і технологій, які могли б сприяти військово-технологічному розвитку сектора оборони та безпеки. Йдеться про товари та технології, що використовуються в авіакосмічній промисловості, авіапаливі та паливних добавок, які ЄУ постачає до третіх країн», – йдеться в повідомляється в комюніке Ради ЄУ.

У рамках 11-го пакету санкцій посилюються обмеження на імпорт товарів зі сталі. Забороняється їхній імпорт з будь-якої країни, якщо для їхнього виробництва використовувався російський метал. Компанії, які постачають метал у країни ЄУ, муситимуть довести, що використані вихідні матеріали для переробки у третій країні не були поставлені з Росії.

У новому пакеті санкцій також пролонґовано блокування дії ліцензій Євроунії на мовлення п'яти російських телеканалів: RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, «Царьград» і «Катехон». Як повідомляється в комюніке Ради ЄУ, це зроблено «з метою протидії систематичній міжнародній кампанії Російської Федерації з маніпулювання засобами масової інформації та спотворення фактів».