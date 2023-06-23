Євроунія затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії.

Він, зокрема, включає механізм боротьби з обходом попередніх санкцій, який дозволить запроваджувати штрафні заходи проти третіх країн.

 

 

Рада ЄУ у п'ятницю, 23 червня, затвердила черговий – 11-й пакет санкцій проти Росії. Як повідомляється в комюніке Ради ЄУ, опублікованому на сайті Єврокомісії, новий пакет, зокрема, передбачає механізм боротьби з обходом попередніх санкцій, який дозволить запроваджувати штрафні заходи проти третіх країн. 

 

До списку санкцій додано ще 87 підприємств, які безпосередньо підтримують оборонно-промисловий комплекс Росії. До цього списку ввійдуть, зокрема, компанії, зареєстровані в Китаї, Узбекистані, ОАЕ, Сирії та Вірменії.

 

Нові санкції також забороняють транспортування російської нафти північною гілкою нафтогону «Дружба», постачання електромобілів, гібридних автомобілів та автомобілів з об'ємом двигуна понад 1,9 л.

 

ЄУ розширила обмеження щодо автомобільних вантажоперевезень у сполученні з РФ. Повністю заборонено проїзд територією країн-членів вантажівкам із російськими причепами та напівпричепами.

 

Брюссель розширив обмеження на транзит територією Росії низки товарів та технологій, які можуть використовуватися в оборонному секторі. «Для того, щоб мінімізувати ризик обходу санкцій, сьогоднішнім рішенням забороняється транзит через територію Росії великої кількості товарів і технологій, які могли б сприяти військово-технологічному розвитку сектора оборони та безпеки. Йдеться про товари та технології, що використовуються в авіакосмічній промисловості, авіапаливі та паливних добавок, які ЄУ постачає до третіх країн», – йдеться в повідомляється в комюніке Ради ЄУ.

 

У рамках 11-го пакету санкцій посилюються обмеження на імпорт товарів зі сталі. Забороняється їхній імпорт з будь-якої країни, якщо для їхнього виробництва використовувався російський метал. Компанії, які постачають метал у країни ЄУ, муситимуть довести, що використані вихідні матеріали для переробки у третій країні не були поставлені з Росії.

 

У новому пакеті санкцій також пролонґовано блокування дії ліцензій Євроунії на мовлення п'яти російських телеканалів: RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, «Царьград» і «Катехон». Як повідомляється в комюніке Ради ЄУ, це зроблено «з метою протидії систематичній міжнародній кампанії Російської Федерації з маніпулювання засобами масової інформації та спотворення фактів».

23.06.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Зміни світ новим наративом
Марцін Напюрковський
З точки зору семіотики наративи нагадують паразитів із космосу: вишуковують людських годувальників-носіїв і беруть їх під свій контроль
22.06.23 | | Дискурси
484-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, без успіху, але тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось понад сорок бойових зіткнень.
22.06.23 | | Україна
483-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно атакували на Лиманському (на Кремінну–Ямполівку), Бахмутському (Оріхово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському, Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за минулу добу відбулося 40 бойових зіткнень
21.06.23 | | Україна
Баранчасте руно
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
На поді хати тримали зістрижене руно – виносили на стрих оберемки зістриженої вовни, мов хмари купчасті
20.06.23 | | Дискурси
Черешневі грози
Юлія Баір
В сьогоденні літні грози не дарують того запаморочливо-втішного адреналіну. Громовиці нагадують вибухи. Блискавиці лякають. Але дитяча віра у радість теплої зливи нікуди не зникає.
20.06.23 | | Галичина
Утверджувати життя музикою
Юрій Миненко, Аделіна Єфіменко
Наша місія спільна – вижити, жити, щоб показувати усьому світу нашу культуру, нашу обізнаність, ерудованість, доводити, що ми європейці, маємо високий рівень культури і освіти, що виступаємо як кращі з кращих поряд з європейськими колегами.
20.06.23 | | Штука
482-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно атакували на Лиманському (Ямполівка, Торське, Григорівка, Спірне, Діброва), Бахмутському (Оріхово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Красногорівка, Мар’їнка, Побєда), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу 45 бойових зіткнень
20.06.23 | | Україна
Турбулентна стабільність
Юрко ТИМЧУК
Росіяни встоп’ятсоте «ховають» весь Генштаб ЗСУ і керівництво СБУ заодно, українці дружать «леопардами», чорношкірі мирять блідолицих. У небі над степами Донбасу чекають підводний човен
19.06.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.