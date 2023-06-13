Російському пілотові-втікачу дозволили залишитися в Литві.

Мішов відмовився воювати в Україні та був змушений утекти за кордон.

Пілотові російських військово-повітряних сил, 26-річному лейтенантові Дмитрові Мішову, який відмовився воювати в Україні та втік за кордон, дозволено проживати в Литві в очікуванні на розгляд його прохання про притулок. Про це повідомив інформаційний портал Delfi.

Відповідне рішення ухвалив Департамент міґрації Литви. Мішову дозволили оселитися в обраному ним місці на території країни. «Відтак він більше не перебуватиме під наглядом прикордонників і зможе вільно пересуватися територією країни», – заявив речник Служби охорони державного кордону Литви Ґедрюс Мішутіс (Giedrius Mišutis).

За інформацією литовської влади, Мішов незаконно потрапив до Литви не через зовнішній, а через внутрішній кордон Європейської Унії. Сам він стверджував, що потрапив до Литви наприкінці травня, перейшовши кордон через ліс за допомогою антипутінськи налаштованих відставних офіцерів. На початку червня Мішов здався литовській владі.

Дмитро Мішов – випускник Сизранського вищого військового авіаційного училища, він служив у 15-й бригаді армійської авіації, яка з першого дня війни бере участь у російському вторгненні в Україну. За місяць до вторгнення 2022 року пілот подав рапорт про звільнення зі збройних сил. Його служба в армії мала закінчитися в жовтні. Проте після оголошення мобілізації у Росії його звільнення було скасовано. У січні пілота зобов'язали вирушити на фронт. Не допомогли ні спроба оскаржити рішення у суді, ні те, що він порізав собі вени. Тоді лейтенант вирішив утекти за кордон.

Опинившись у Литві, Мішов дав інтерв'ю телерадіокомпанії ВВС, в якому розповів, як і чому намагався звільнитися з армії. Він заявив, що вважає війну в Україні злочином, скоєним задля збереження влади президента Росії Путіна. Армія, на його думку, до війни була абсолютно не готова і досі в ній не зацікавлена. За його словами, російські військовики не вірять пропаганді Кремля і не вважають, що в Україні правлять нацисти чи Київ готував напад.