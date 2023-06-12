Щось починається, ось все ніяк не закінчиться

Поціновувачі символізму смакують назви звільнених українських сіл – Нескучне і Благодатне. Решта українців готуються до нових злочинів росіян

Теракт тижня

Найпаскудніший висновок від знищення росіянами Каховської ГЕС – вони таки дійсно можуть повторити. Вже зараз пропагандисти в російських телевізорах озвучують свої мрії про підрив греблі на Київському морі, особливо активні розтікаються своїми фантазіями про знищення всього каскаду дніпровських водосховищ, активізувалися максимально неадекватні, які марять про ліквідацію Запорізької АЕС, аби завадити наступу ЗСУ.

Президент Зеленський має власне резюме стосовно каховського теракту. «Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки. Водночас підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території», - зробив спробу заспокоїти співвітчизників Верховний головнокомандувач.

Достукатися, якщо не до свідомості, то хоча б до інстинкту самозбереження, міжнародних організацій (мова йде насамперед про ООН) ні президентові, ні всій вітчизняній дипломатії поки що не вдалося. Поважні добродії в компанії Антоніу Гутерреша подивилися на кадри вибуху на греблі і почали дебатувати про глибоке і всебічне вивчення катастрофи. Російські «консерви» і «корисні ідіоти» (термін введений в ужиток понад сто років тому Ульяновим-Леніним зараз максимально актуальний) закидують в інформаційний простір тезу про те, що гребля могла сама собою розвалитися, позаяк попередня дезінформація згідно якій вибух під Новою Каховкою влаштували міфічні українські диверсанти, виявився занадто абсурдним.

Росіяни тим часом обстрілюють трубопровід з аміаком у Куп'янському районі на Харківщині, мінують «Кримський титан», а ЗАЕС вже замінували. Цивілізований мирний світ може готуватися до висловлення чергової глибокої занепокоєності і дивитися на кадри з результатами російського «можем повторіть».





Гості тижня

Мусив згадати про руйнування греблі Каховської ГЕС прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який на вік-енд відвідав Україну. «Ми не маємо жодного сумніву, що руйнування греблі було прямим наслідком рішення Росії вдертися до мирної країни… Росія є відповідальною, і вона понесе покарання», - заявив Трюдо. Для подолання наслідків російського теракту Канада вже виділила 36 млн доларів, канадський прем’єр пообіцяв надати Україні додаткові ресурси для відбудови після затоплення.

Візит канадських друзів України був максимально законспірованим, але згодом стало відомо, що крім виголошеної в парламенті промови, яку канадець закінчив словами «Слава Україні» та офіціозного ухвалення спільної декларації Трюдо і Зеленського з вимогою до РФ підписали спільну декларацію з негайно, повністю й беззастережно вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, було досягнуто більш конкретних цілей. Переконання Трюдо в тому, що Україна обов’язково стане повноправним членом НАТО, «коли для цього будуть належні умови» це елемент «обов’язкової програми», а 400 млн доларів додаткової канадської допомоги, 10 тис. канадських снарядів калібру 105-мм, 288 ракет АІМ-7, які будуть переобладнані для використання засобами протиповітряної оборони і 122 броньовані автомобілі, вироблені канадською компанією “Roshel” можна «помацати руками».

Цікавим нюансом є те, що компанію Трюдо в Києві склала його заступниця Христя Фріланд, яка, можливо, стане новим генсеком НАТО. Нещодавно на наших теренах побував британський міністр оборони Бен Уоллес, якого також називають потенційним наступником Столтенберга. Відвідування Києва входить в перелік умов, які повинен виконати майбутній генсек Альянсу.

Воєнне тижня

Тим часом чинний генеральний секретар North Atlantic Treaty Organization Єнс Столтенберг заявив, що питання щодо членства України в НАТО практично вирішене. "Союзники неодноразово заявляли, що погоджуються з тим, що Україна стане членом Альянсу. Востаннє всі країни-учасники НАТО заявляли про це на саміті у Мадриді влітку минулого року. Пізніше ми одноголосно вирішили, що лише Україна та члени організації мають вирішити коли настане час офіційно запросити Україну стати членом НАТО. І це ніяк не залежить від Москви та Путіна. У нього нема права вето на розширення НАТО", - сказав Столтенберг.

Правда, паралельно постійний представник США у НАТО Джуліанна Сміт визнала, що в даний момент союзники не можуть запросити Київ вступити в НАТО. "Я думаю, що союзники зараз згодні з тим, що належне запрошення малоймовірно, поки вони залучені в повномасштабну війну", — поділилася своїми міркуваннями американка.

Слова Джуліанни Сміт в РФ (фрази про недоцільність вступу України в НАТО вже і зараз адресовані саме цій аудиторії, аби особливо не бентежити їхню розхитану психіку) почуті не були. Найбільш красномовним в істериці був Стрєлков-Гіркін. Військовий злочинець видав реакцію на слова Столтенберга: «Чергове наочне підтвердження того факту, який до істерики не хочуть розуміти та приймати у Кремлі: Україну треба знищити як державу. Повністю. Інакше вона вб'є Росію. І, заразом, обов'язково знищить також її нинішніх бездарних і мега-крадійкуватих правителів».

Сміт та їй подібні можуть до втрати свідомості заспокоювати гіркіних роздумами про те, що вступ України в НАТО не на часі. Росіяни хочуть нас знищити і тут згадується Голда Меір і її легендарне: «Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів».

Скарби тижня

Виявилося, що європейська Феміда – пані дуже статечна та поважна, і чекати її вердикту можна роками. Ще 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення, згідно з яким колекція "скіфського золота", тобто експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", має бути повернута Україні. Росіяни натомість вимагали, щоб 565 раритетів після музею Алларда Пірсона поїхали в окупований Крим – в Центральний музей Тавриди, Керченський історико-культурний заповідник, Національний заповідник "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайський історико-культурний заповідник, тобто на свою історичну батьківщину. Дикому кіммерійцю зрозуміло, що з півострова старожитності одразу були б «евакуйовані» в Ермітаж чи Третьяковку. Хоча варіант, що осіли б в приватній колекції Ротенберга чи Фрідмана також не виключається. Зважаючи на такі перспективи, після окупації Криму РФ нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України. Міністерство культури РФ наполягало на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії, і 28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від окупаційної влади Криму апеляцію на рішення суду від 14 грудня 2016.

Нарешті 9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційного суду Амстердама у жовтні 2021 року щодо «скіфського золота», яке потрібно повернути Україні, а не кримським музеям, оскільки законним є інтерес України щодо захисту своєї культурної спадщини.

Тепер 565 музейних предметів та 2 111 одиниць зберігання, загальна вартість яких становить майже 1,5 млн євро треба акуратно привезти з Амстердама до Києва, а про їх подальше майбутнє вже непокоїть навіть президент. У відеозверненні Зеленський заявив: «Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде й український прапор. Власне, таку логіку підтвердила й вища судова інстанція Нідерландів. І це – черговий доказ того, що нідерландські люди, нідерландське суспільство й держава справді вміють бути лідерами в захисті верховенства права та цінностей цивілізованості».