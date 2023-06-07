Верховний суд Швеції вперше дав згоду на екстрадицію курда до Туреччини.

Це сталося напередодні запланованої зустрічі представників НАТО та турецької влади.

Верховний суд Швеції ухвалив рішення про екстрадицію прихильника Партії праці Курдистану (ППК) до Туреччини. Як повідомила шведська газета Aftonbladet, це було однією з вимог Анкари для ратифікації членства Швеції в НАТО.

Йдеться про 35-літнього курда, якого ще у 2014-му засудили в Туреччині до чотирьох років і семи місяців позбавлення волі за перевезення мішка з 1,8 кілограма канабісу. Через два роки він був умовно-достроково звільнений, а потім переїхав до Швеції, де оселився та влаштувався на роботу.

Чоловіка заарештували у Швеції ще в серпні минулого року за запитом генеральної прокуратури Туреччини, яка вимагає, щоби він відбув решту терміну покарання. Відомо, що цей чоловік був політично активним членом прокурдських організацій і відкрито підтримував ППК, яку Анкара називає терористичною.

Остаточне рішення про екстрадицію має ухвалити уряд Швеції. Якщо рішення буде позитивним, то це стане першим випадком екстрадиції до Туреччини курдського активіста.

«Для шведського уряду це сталося дуже вчасно. Це пов’язане зі шведським процесом вступу до НАТО та майбутньою зустріччю представників Альянсу з Туреччиною, запланованою на 12 червня», – зазначив Пауль Левін (Paul Levin), директор Інституту турецьких досліджень Стокгольмського університету, викликаний як свідок-експерт під час судового розгляду.

Пізніше цього тижня також очікується судовий розгляд у справі про депортацію ще однієї особи, яку підозрюють у погрозах власникові ресторану з метою збору грошей для ППК.