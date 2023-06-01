Макрон перепросився перед країнами Східної Європи.

Він визнав, що недооцінив застережень східноєвропейців щодо російської загрози.

 

 

Президент Франції Еммануель Макрон у середу, 31 травня, перепросився перед східноєвропейськими країнами. Він заявив, що Франція мала б приділяти їм більше уваги, коли вони попереджали про аґресивність Росії ще до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це повідомила газета Le Monde.

 

Виступаючи на форумі GLOBSEC, що проходить у Братиславі, президент Франції підкреслив неприпустимість поділу на «стару» і «нову» Європу, маючи на увазі розбіжності між східними і західними членами Європейської Унії щодо проблем, пов'язаних з Росією. «Дехто каже, що, промовчавши, ми пропустили можливість. Я думаю, що ми також пропустили можливість вислухати вас. Тепер це вже в минулому», – сказав Макрон під оплески аудиторії.

 

Висловлювання Макрона містило натяк на слова колишнього президента Франції Жака Ширака, який заявив у 2003 році, що країни Східної Європи, які стали на бік США та Великої Британії у питанні про вторгнення до Іраку (нагадаємо, що проти цього рішення виступили Франція та Німеччина), упустили «хорошу можливість промовчати». Це висловлювання викликало шок у країнах Східної Європи та у низці випадків сприяло виникненню недовіри між старими та новими членами Євроунії.

 

У Братиславі президент Франції ще раз наголосив, що Захід повинен надати Україні «відчутні та надійні гарантії безпеки», потрібно стати «набагато амбітнішими», ніж досі. За словами Емманюеля Макрона, Україна «сьогодні захищає Європу».

 

«Сьогодні нам потрібно всіма засобами допомогти Україні провести ефективний контрнаступ. Це важливо. Це те, що ми робимо. Ми повинні посилити Україну, бо на карту в найближчі місяці поставлена ​​сама можливість тривалого миру», — заявив президент Франції. 

01.06.2023

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