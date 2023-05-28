Байден домовився з республіканцями щодо стелі держборгу.

Загрозу дефолту в США скасовано.

 

 

Президент США Джо Байден і спікер Палати представників Конґресу Кевін Маккарті (Kevin McCarthy) змогли домовитися щодо ліміту державного боргу федерального уряду. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Увечері в суботу, 27 травня, Байден і Маккарті провели півторагодинну телефонну розмову щодо питань запобігання дефолту.

 

«Раніше цього вечора ми зі спікером Маккарті досягли принципової угоди щодо бюджету. Це важливий крок уперед, який скорочує витрати, одночасно захищаючи критично важливі програми для працівників і розвиваючи економіку для всіх. І ця угода захищає мої та демократів Конгресу ключові пріоритети та законодавчі досягнення. Угода є компромісом, тобто не кожен отримує те, що хоче. Це відповідальність урядування», – написав Байден на своїй офіційній сторінці у Twitter.

 

«Я нещодавно розмовляв з президентом телефонічно. Після того, як він гаяв час і відмовлявся від перемовин протягом місяців, ми досягли принципової угоди, яка є гідною американського народу», – написав, своєю чергою, Маккарті у Twitter.

 

Глава Білого дому зазначив, що домовленість «запобігає тому, що могло б стати катастрофічним дефолтом і призвело б до економічного спаду, спустошення пенсійних рахунків і втрати мільйонів робочих місць».

 

Учасники переговорів домовилися обмежити дискреційні витрати, не пов’язані з обороною, на рівні 2023 року на один рік і збільшити їх на один відсоток у 2025 році, повідомило джерело, знайоме з угодою.

 

Угода має отримати схвалення в Палаті представників, яку контролюють республіканці, і в очолюваному демократами Сенаті, перш ніж її підпише Байден. Відтак вона стане законом. Цей процес може тривати приблизно тиждень.

 

Американська міністерка фінансів Джанет Єллен (Janet Yellen) попередила, що фінансові резерви країни вичерпаються до п’ятого  червня. «Згідно з останніми даними, за нашими оцінками, казначейство не матиме необхідних ресурсів для виконання державних зобов'язань, якщо Конґрес не підвищить ліміт боргу до 5 червня», – йдеться в її листі до лідерів парламенту Сполучених Штатів.

 

Наразі ліміт держборгу США становить $31,4 трлн, перемовини про його підвищення тривають уже кілька місяців. Республіканці наполягають, що збільшення стелі держвитрат може відбутися лише за умови значного скорочення видатків. Наприклад, вони пропонували скоротити податкові відрахування за придбання електромобілів та встановлення сонячних панелей, а також зменшити держвитрати на погашення кредитів на освіту. Білий дім досі відкидав такі пропозиції.

28.05.2023

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