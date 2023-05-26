458-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом, в якому просить надати їй крилаті ракети Taurus, пише Spiegel. Кілька днів тому експерт з питань оборони опозиційної ХДС Родеріх Кізеветтер висловився за постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus. За його словами, керовані ракети з дальністю дії до 500 км дадуть змогу Україні завдати удару по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту. Десять років тому для бундесверу було закуплено близько 600 Taurus, них близько 150 досі перебувають в експлуатації. Spiegel зазначає, що міністр оборони Борис Пісторіус стримано відреагував на пропозицію Кізеветтера.

09:51 НАТО надасть експертну підтримку українським інноваціям, а також інвестує 1 млрд євро в європейські розробки технологій подвійного призначення, повідомляє Мінцифри за підсумками зустрічі віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова та заступника генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеці Девіда ван Віла. У фокусі будуть чотири напрямки: проєкти з БПЛА, супутниковий зв'язок, електронні системи та засоби радіоелектронної боротьби. Україна вже має спільні напрацювання з НАТО. Систему ситуаційної обізнаності Delta, яка відображає поле бою в реальному часі, було створено в Центрі інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони за стандартами НАТО.

09:32 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Сили "групи Ваґнера", ймовірно, почали залишати частину своїх позицій навколо донецького міста Бахмут. 25 травня 2023 року власник "Ваґнера" Євгеній Прігожин заявив, що розпочато виведення його сил із Бахмута і що передача позицій міністерству оборони Росії триватиме до 1 червня 2023 року. Заступниця міністра оборони України також підтвердила ротацію військ Вагнера на околицях міста. Станом на 24 травня 2023 року сили так званої "Донецької народної республіки", ймовірно, увійшли в місто, щоб розпочати розмінування. Останніми тижнями частини 31-ї бригади Повітряно-десантних військ Росії, ймовірно, перекинули з району Сватове-Кремінна для посилення флангів Бахмута. Українські сили станом на 16 травня 2023 року зайняли 20 квадратних кілометрів на флангах Бахмута. Ймовірно, ротація сил "Ваґнера" триватиме контрольованими етапами, щоб запобігти обвалу на ділянках навколо Бахмута. Незважаючи на триваючу ворожнечу Прігожина з міноборони Росії, війська "Вагнера" після відновлення своїх сил, ймовірно, будуть використані для подальших наступальних операцій на Донбасі.

09:13 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 206 200 (+480) осіб, танків – 3799 (+3) од., бойових броньованих машин – 7442 (+7) од., артилерійських систем – 3406 (+22) од., РСЗВ – 572 (+2) од., засобів ППО – 329 (+1) од., літаків – 310 (+0) од., гелікоптерів – 296 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31) од., крилатих ракет – 1025 (+10) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 6172 (+11) од., спеціальної техніки – 449 (+2) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

111,2% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

42,9% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

102,9% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

110,6% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

51,3% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

24,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

33,2% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

23,4% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:01 "Прийшов час повертати своє"– заявив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, опублікувавши відеоролик з молитвою за визволення України "Благословіть наш рішучий наступ!":

Україно, рідна земля-мати, Господь, отець наш небесний, Благословіть! Я йду знищувати ворогів землі рідної, вбивць моїх братів, ґвалтівників моїх посестр. Нехай рука моя буде твердою, щоб вбивати ворогів! Нехай око моє буде ясним, щоб вбивати ворогів! Нехай зброя моя буде справна, щоб вбивати ворогів! Нехай воля моя буде сталь, щоб вбивати ворогів! Україно, рідна земля-мати, Господь, отець наш небесний, Благословіть! Наш рішучий наступ! Нашу священну помсту! Нашу святу перемогу!

08:47 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Прігожин заявив, що війська "Ваґнера" продовжують передавати позиції в Бахмуті мінобороні Росії та виходити з міста.

• Українські джерела стверджують, що у Бахмуті досі присутні війська "Ваґнера", а темп наступальних дій росіян навколо міста продовжує знижуватися.

• Продовження успішних обмежених українських контратак на флангах Бахмута може ускладнити російську операцію з виведення військ з Бахмута. Російські мілблогери стверджують, що українські війська провели успішні контратаки поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута) та Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Відомий мілблогер стверджував, що українські контратаки поблизу Оріхово-Василівки призвели до того, що частини приватної військової компанії "Ветерани" відступили до кілометра від своїх позицій у цьому районі. Мілблогери стверджували, що українські сили захопили височини вздовж траси E40 (Бахмут – Слов’янськ) поблизу Оріхово-Василівки, і що в цьому районі тривають бої. Російський мілблогер стверджував, що українські сили просунулися в бік Кліщіївки та перетнули канал Сіверський Донець, можливо, загрожуючи оточити населений пункт і змусити російські війська відступити на схід. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 і 25 травня, показують, що російські сили, ймовірно, відновили обмежені позиції на захід від Кліщіївки.

• Російські війська 25 і 26 травня завдали масштабних ракетно-безпілотних ударів по території України.

• Кремль, ймовірно, відновлює свою інформаційну кампанію, щоб змусити Захід змусити Україну піти на поступки та вести переговори на вигідних для Росії умовах.

• Повідомляється, що 25 травня "група Ваґнера" обміняла 106 українських військовополонених на невстановлену кількість російських військовополонених, що свідчить про те, що "Ваґнер" міг провести обмін незалежно від міністерства оборони Росії.

• Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Куп’янська та на лінії Сватове – Кремінна.

• Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка – Донецьк.

• Російські війська продовжували обстрілювати українські позиції на півдні України.

• Російські чиновники продовжують формувати нові добровольчі формування для захисту російських регіонів, які межують з Україною.

• Російські окупаційні чиновники продовжують спроби знищити українську культурну спадщину, грабуючи українські артефакти.

08:34 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:30 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: