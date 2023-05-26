Генерал ВПС Чарльз Браун, найімовірніше, стане новим головним воєначальником США.

Він має заступити генерала армії Марка Міллі на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів.

Президент Джо Байден у четвер, 25 травня, офіційно оголосив про висунення кандидатури командувача Військово-Повітряних сил США генерала Чарльза Брауна (Charles Brown) на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів – головного воєначальника країни. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. «Генерал Браун заробив репутацію незворушного та високоефективного лідера, людини, яка створює атмосферу командної роботи, довіри, а потім чудово виконує свої обов'язки», – зазначив Байден під час офіційної церемонії номінації у Рожевому саду Білого дому.

Генералові Брауну 61 рік, він народився в Техасі в родині військовиків. Військову службу розпочав у 1985 році. Серед іншого, він обіймав посаду заступника командувача Центрального командування США на базі ВПС МакДілл.

Якщо Сенат США схвалить кандидатуру Брауна, той розпочне виконувати нові обов'язки з першого жовтня 2023 року на чотирирічний термін. Відтак він стане другим афроамериканцем, що обійме цю посаду після Коліна Павелла (Colin Powell), який був головою Об'єднаного комітету начальників штабів з 1989 до 1993 року. Браун заступить на цій посаді генерала армії Марка Міллі.

«Це неймовірно здібний і професійний офіцер, і те, що він привносить зі собою – це професіоналізм, глибокий досвід ведення війни, і я особисто знаю про це», – так охарактеризував Брауна міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи в Пентаґоні.

Байден закликав Сенат якнайшвидше затвердити кандидатуру Брауна. Однак експерти припускають, що з цим можуть виникнути певні проблеми. Графік процесу затвердження наразі є невизначеним. А сенатор-республіканець Томмі Тубервілл (Tommy Tuberville) з лютого блокує висування військових кандидатів, стверджуючи, що Пентаґон неналежним чином використовує кошти платників податків для покриття транспортних витрат жінок-військовослужбовиць, які роблять аборти. Представник Тубервілла підтвердив, що затвердження кандидатури Брауна також підпаде під це блокування.