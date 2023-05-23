Митрополиту УПЦ МП Лонгину із Буковини оголосили підозру.

Намісника Банченського монастиря (УПЦ московського патріархату) митрополита Лонгина (Михайло Жар) 22 травня викликали на допит у СБУ. Згодом йому повідомили підозру за розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Про допит розповів сам Лонгин на своєму YouTube-каналі.

Повістку на допит до поліції Лонгин отримав 19 травня. У зверненні на відео він сказав, що влада їх не почула і припустив, що, можливо, востаннє вдягає свої нагороди. У пресслужбі поліції Чернівецької області уточнили, що в рамках розслідування кримінального провадження проводяться всі необхідні слідчо-прцесуальні дії.

Згодом на facebook-сторінці СБУ у Львівській області повідомили, що настоятелю оголосили підозру за те, що він під час літургій зневажливо висловлювався щодо Православної Церкви України, називаючи її "церквою антихриста" і "сатанинською".

"Тим самим він ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності клірика", – зауважують у дописі.

Відзначимо, що Лонгину оголосили підозру за ч.1 ст. 161 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП Служба безпеки провела обшуки, де були виявлені документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Тоді за даними спецслужби, представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та ситуації на фронті.