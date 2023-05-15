Звиклі до сенсацій

Буденністю стали візити до України найвпливовіших людей планети і резонансні поїздки Зеленського в цивілізований світ, але ще трапляються події, здатні здивувати.

Президент тижня

Відвідування Зеленським Німеччини, Італії, Франції та Великої Британії, зустрічі з прем’єрами, президентами і навіть Папою Римським, отримання Європейської премії Карла Великого – це, звичайно, ефектно і корисно, але дуже цікавою була ще й медійна складова.

По-перше, в ефірі італійського ток-шоу Porta a Porta Зеленський згадав свій акторський досвід і видав імпровізацію (а вдалі імпровізації, як відомо, ретельно готуються) на адресу президента РФ: "Я хотів закінчити війну – знайти домовленість. Він як, вибачте, принцеса ніяк не міг знайти формат зустрічі". Потім в інтерв’ю італійським ЗМІ Зеленський продемонстрував, що і на медицині трохи знається. "З ким говорити? Він нічого не хоче. Для нього це жарти. Тепер, коли він бачить, що став слабшим, Росія шукає щось, щоб заспокоїти всі держави, щоб не вводили санкції і нам не допомагали. Він може зробити якийсь дипломатичний крок, але після цього він, повірте мені, через рік прийде навалою вбивати нас знову. З ним усе зрозуміло. Він неадекватна людина", – поставив діагноз Путіну Президент України.

Паралельно у The Washington Post з’явився матеріал, який одні розцінили як російську «заказуху», де Зеленському створюють імідж ледь не Дракули, а інші – як «заказуху» вітчизняну, бо Верховний головнокомандувач постає трохи Наполеоном. Перша версія більш реальна, бо автор тесту Ізабела Куршудян раніше працювала в Москві. Як би там не було, у статті говориться про документи під грифом «цілком таємно», де містилася інформація про пропозицію Зеленського «завдати ударів по Росії», одночасно перекинувши українські сухопутні війська на територію противника для «окупації невизначених російських прикордонних населених пунктів» з метою «надати Києву важелі впливу на переговори з Москвою». Згадувалася зустріч Зеленського з головнокомандувачем ЗСУ Залужним, під час якої Президент «запропонував, щоб Україна атакувала невизначені місця дислокації в Ростові». Для європейського споживача WP вкинула тему про ідею Зеленського підірвати нафтопровід «Дружба», щоб зруйнувати економіку Угорщини. Чому саме угорці мали б постраждати, адже не вони одні користуються паливом з тієї труби, автори тексту уточнювати не стали. Реакція Зеленського на американське медіарозслідування була стриманою: «Ніхто в нашій країні не віддавав наказів про наступальні дії або удари по російській території».

Допомога тижня

Мандри Зеленського Європою вже приносять позитивні результати. Німці, яких в Україні іноді бештали за неквапливість з наданням військової допомоги, встановили особистий рекорд. Уряд Німеччини сформував пакет військової підтримки для підтримки України на суму близько 2,7 млрд євро, що є найбільшою допомогою від цієї країни за весь час повномасштабної війни. ЗСУ отримають ще 20 бронетранспортерів Marder, 30 танків Leopard 1 та 18 колісних гаубиць. Крім того, планується поставка ще чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, 12 пускових установок IRIS-T-SLS і сотні керованих ракет для цієї системи. Також із Німеччини приїдуть 200 розвідувальних безпілотників, 100 бойових машин і понад 100 машин логістичної підтримки.

Однак не це мілітарне розмаїття викликало падучу у російських пропагандистів, а інформація від міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса: «Сьогодні (11 травня, – ред.) я можу підтвердити, що Велика Британія дарує Україні ракети Storm Shadow. Storm Shadow – це звичайний високоточний удар на великій відстані. Пожертвування цих систем зброї дає Україні найкращий шанс захистити себе від безперервної жорстокості Росії, особливо від навмисного нападу на українську цивільну інфраструктуру, що суперечить міжнародному праву. Україна має право на захист від цього». Росіяни вирішили, що ці крилаті ракети цілитимуть по їхній території, бо дальність польоту Storm Shadow – близько 250 кілометрів.

До істерик у РФ вже звикли, а гепати вартісною зброєю по їхніх закапелках зовсім не обов’язково – там і без ракет все гарно горить. За інформацією телеграм-каналу «Верстка», з 1 січня по 12 травня на території Росії, а також в окупованому Криму, відбулися як мінімум 57 спроб диверсій на залізничних коліях, об'єктах міноборони та енергетичних об'єктах. І ніяких тобі Storm Shadow.

Танки тижня

Майже синхронно з’явилася інформація про броньовані машини, які наближують перемогу. Плітки про те, що Україна цікавить концерн Rheinmetall не тільки як споживач їхньої продукції, а і як партнер у виробництві, снували відносно давно. Тепер інформацію озвучено не на рівні «інсайдерських добре поінформованих джерел». За словами генерального директора Rheinmetall Армін Паппергер, найбільший німецький виробник озброєння планує створити необхідні виробництва в майбутньому. Німці розраховують виробляти в Україні 400 танків Panther. Реалізація проєкту вже почалася. «Таким чином ми даємо можливість Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі бути здатною захистити себе», – заявив Армін Паппергер.



Але це нехай недалеке, але майбутнє. На сьогодні Міністерство оборони України планує закупити в «Укроборонпрому» танки власного виробництва «Оплот». «Я люблю кухню і музику різних народів світу, але в промисловості я залишаюся промисловим українопротекціоністом. Саме тому ухвалено рішення, що МОУ замовить в "Укроборонпрому" для українського війська "Оплоти"», – заявив міністр оборони Олексій Резніков, який власноручно тестував «броню».

Лист тижня

У довготривалій «справі Богуслаєва» з’явився поворот, якого можна було очікувати, але він став несподіванкою. Колишній народний депутат і президент компанії «Мотор-Січ» та чинний зрадник-колаборант написав листа з проханням включити його в список обміну полоненими з РФ. Аргументував своє бажання Богуслаєв тим, що є пенсіонером та інвалідом першої групи. Здивувало, що лист адресовано керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку; потішило, що Російську Федерацію нова зірка епістолярного жанру написав з маленької букви обидва слова.

Громадянин, який і після 24 лютого 2022 року продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів, а ще фінансував ДНР, найімовірніше, таки буде обміняний на українців, бо і набагато «важчого» Медведчука обміняли. Логічним залишається питання – а кого ж будуть судити після перемоги? Росіяни навіть такого шмельцу, як Богуслаєва з Медведчуком, не віддадуть.