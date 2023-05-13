Кремль намагається спинити масову втечу росіян за кордон.

Путіна підписав указ, спрямований на зниження еміграційних потоків.

 

 

Президент Росії Володимир Путін розпорядився вжити заходів щодо зниження відтоку населення з країни. 12 травня він підписав відповідний указ, яким вносяться зміни до Концепції державної міґраційної політики Росії на 2019-2025 роки. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на текст документа, опублікованого на порталі правової інформації РФ. Указ набирає чинності з дня його підписання.

 

«У 2022 році під впливом соціально-економічних умов, які змінилися, збільшився міґраційний відтік населення за кордон. У зв'язку з цим потрібно вжити додаткових заходів щодо створення привабливих фінансових, соціальних та інших механізмів збереження людського капіталу, зниження відтоку населення РФ за кордон», – йдеться в зміненої концепції. Що мається на увазі під «умовами, які змінилися», не пояснюється.

 

Різке зростання еміґраційного відпливу російського населення відбулося зразу ж після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. У вересні того ж року в РФ було оголошено мобілізацію, що породило нову еміґрційну хвилю. Росію полишили сотні тисяч осіб. Переважно це була молода найпрацездатніша частина російського населення

 

В путінському указі йдеться також і про українських громадян. Згідно з документом, Концепція доповнюється пунктом, у якому йдеться про необхідність «створення умов для повернення, у тому числі з-за кордону, мешканців Донецької та Луганської народних республік, Запорізької та Херсонської областей, які залишили у період проведення спеціальної військової операції місця постійного проживання». Яким чином російська влада хоче «створювати умови» для їхнього повернення на поки що підконтрольні Росії українські території – незрозуміло, бо якихось подробиць в указі немає.

 

Ще один пункт указу передбачає «збільшення масштабів організованого залучення іноземних громадян до здійснення трудової діяльності» на території Росії. Обіцяно «забезпечення рівного доступу іноземних громадян, які законно перебувають на території РФ, до державних та муніципальних послуг».

 

У Концепції також додано пункти про «створення умов, які забезпечують можливість участі в цивільних та інших правовідносинах на території РФ лише осіб, які законно перебувають на її території», а також про «протидію формуванню етнічних (поліетнічних) анклавів».

13.05.2023

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