"Укрзалізниця" повідомила про затримку в русі поїздів.

Через ранкову атаку України російськими дронами багато потягів сьогодні, 13 травня, рухаються із великою затримкою. Укрзалізниця повідомила про суттєві зміни у графіку курсування щонайменше п’яти потягів.

Зазначається, що низка поїздів сьогодні слідуватимуть зміненим графіком. Зокрема, слід очікувати суттєвої затримки щонайменше п’ятьох рейсів, на даний момент це:

№38/36 Ужгород, Перемишль – Одеса;

№119 Запоріжжя – Львів;

№139 Київ – Кам’янець-Подільський;

85/233 Покровськ, Дніпро – Львів;

№716 Перемишль – Київ.

В Укрзалізниці обіцяли повідомити більше деталей згодом і попросили слідкувати за оновленнями.