"Укрзалізниця" повідомила про затримку в русі поїздів.

Через ранкову атаку України російськими дронами багато потягів сьогодні, 13 травня, рухаються із великою затримкою. Укрзалізниця повідомила про суттєві зміни у графіку курсування щонайменше п’яти потягів.
Зазначається, що низка поїздів сьогодні слідуватимуть зміненим графіком. Зокрема, слід очікувати суттєвої затримки щонайменше п’ятьох рейсів, на даний момент це:
№38/36 Ужгород, Перемишль – Одеса;
№119 Запоріжжя – Львів;
№139 Київ – Кам’янець-Подільський;
85/233 Покровськ, Дніпро – Львів;
№716 Перемишль – Київ.
В Укрзалізниці обіцяли повідомити більше деталей згодом і попросили слідкувати за оновленнями.13.05.2023