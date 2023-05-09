Шольц назвав поведінку Росії «божевіллям».

У своїй програмній промові канцлер ФРН закликав підтримувати Україну у відбитті російської аґресії стільки, скільки потрібно.

 

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив у вівторок, дев’ятого травня, з програмною промовою в Європарламенті в Страсбурзі. Він звинуватив президента Росії Володимира Путіна у «великодержавній поведінці» й застеріг його від ескалації аґресії. «Майбутнє не належить ревізіоністам, які мріють про національну славу і прагнуть імперської влади, минуле не переможе над майбутнім», – процитувала слова Шольца телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

Бундесканцлер закликав європейців не боятися Путіна і його «великодержавності». «Залишатимемося твердими в нашій підтримці України стільки, скільки потрібно! Українці зараз платять своїм життям за божевілля могутньої сусідньої держави», – сказав Шольц.

 

За словами німецького канцлера, ніхто не бажає повернення в часи, коли в Європі панувало право сильного, а малі країни мали прислуговувати великим. «Свобода має залишатися основним правом кожного», – наголосив він.

 

Олаф Шольц наголосив на важливому значенні 9 травня як Дня Європи. «9 травня – єдина правильна відповідь на розв'язану Німеччиною світову війну та імперську манію величі. Війна між нашими народами стала немислимою – завдяки Європейській Унії і на наше щастя», – зазначив він. Проте, нагадавши про війну в Україні, висловив жаль, що «ця мрія стала реальністю не для всіх країн Європи».

 

У програмній промові в Європарламенті Шольц торкнувся і цілої низки інших тем. Він закликав Євроунію стати одним із полюсів багатополярного світу. Відзначивши, що США є для ЄУ найважливішим партнером.

 

Водночас Шольц закликав Євроунію до тіснішої внутрішньої інтеґрації, розширення співпраці та більшої відкритості. Він також виступив за подальше розширення ЄУ та за якнайшвидше укладання договорів про вільну торгівлю з Мексикою, Індією, Індонезією, Австралією, Кенією та багатьма іншими країнами.

09.05.2023

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