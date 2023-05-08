Після демісії прем’єра в Словаччині формується тимчасовий уряд фахівців.

Дочасні парламентські вибори у країні мають відбутися 30 вересня.

 

                           Людовіт Одор

 

У Словаччині формується новий уряд з експертів і державних службовців. Його очолить видатний фінансовий експерт, заступник голови Національного банку Словаччини Людовіт Одор (Ľudovít Ódor). Про це повідомило видання Aktuality.sk з покликом на заяву президентки Словаччини Зузани Чапутової (Zuzana Čaputová), зроблену в телевізійному зверненні.

 

Чапутова зазначила, що вже підготувала список майбутніх міністрів. За її словами, основним критерієм відбору членів уряду була кваліфікація. «Ми побачимо в уряді лише тих людей, які не будуть балотуватися на майбутніх парламентських виборах. Ми не повинні бути свідками виборчої кампанії нових міністрів», – запевнила президентка.

 

Тож 15 травня Одор змінить на посаді глави уряду Едуарда Геґера (Eduard Heger), який раніше оголосив про намір скласти свої повноваження. «Залишаю за президентом право спробувати привести Словаччину до вільних та демократичних виборів з новим тимчасовим урядом», – заявив Геґер, який залишався виконувачем обов’язків прем’єра.

 

До вказаної дати Чапутова має намір провести консультації з парламентськими фракціями, аби обговорити всі запропоновані кандидатури на посади міністрів. Тож до 15 травня Геґер ще виконуватиме свої обов’язки.

 

Дострокові парламентські вибори у Словаччині мають відбутися 30 вересня. «Пів року – це достатній термін для того, щоб уряд експертів зміг стабілізувати ситуацію в Словаччині та привести країну до дострокових виборів», – заявила Чапутова.

 

Демісія Геґера з посади в.о. прем’єра була спровокована політичною кризою в Словаччині, яка загострилася останніми днями. На тлі фінансового скандалу у відставку подав міністр сільського господарства та розвитку сільських регіонів Словаччини Самуел Влчан (Samuel Vlčan). Словацькі ЗМІ поширили інформацію, що пов'язана з його родиною компанія отримала безповоротні державні субсидії на суму понад 1,4 млн євро. Днем пізніше без уточнення причин прохання про демісію надіслав президентці міністр закордонних справ Растислав Качер (Rastislav Káčer).

 

У грудні минулого року мандатний уряд Едуарда Геґера, який мав керувати країною до вересневих дострокових виборів, отримав вотум недовіри. З того часу прем'єр залишався на посаді як виконувач обов'язків, а кабінет втратив чотирьох міністрів. Президентка не змогла заповнити вакантні місця новими главами відомств, і тому, крім прем'єрського крісла, Геґер обіймав посади міністра фінансів і охорони здоров'я.

08.05.2023

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