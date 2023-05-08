439-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:53 Внаслідок ракетного удару по Одещині троє людей отримали незначні поранення – то працівники складу, атакованого росіянами. Одна людина вважається зниклою безвісти, повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук. Раніше керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила: на території складу виникла пожежа на площі 10 тисяч квадратних метрів.

10:39 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Російські військові вербувальники націлені на трудових мігрантів з Центральної Азії в Росії для проходження служби в Україні. Рекрутери відвідують мечеті та імміграційні служби з метою вербування. В імміграційних службах співробітники, які розмовляють таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються вербувати мігрантів. "Радіо Вільна Європа" повідомило, що рекрутери пропонують винагороду за службу в розмірі 2390 доларів США та зарплату до 4160 доларів США на місяць. Мігрантам також запропонували прискорений шлях отримання російського громадянства від шести місяців до одного року замість звичайних п’яти років. Висока місячна зарплата та бонуси за реєстрацію спонукатимуть деяких працівників-мігрантів зареєструватися. Цих новобранців, ймовірно, відправляють на українські передові, де надзвичайно високий рівень втрат. Вербування мігрантів є частиною спроб Міноборони Росії виконати поставлене завдання – 400 тис. добровольців на війну в Україні. Влада майже напевно прагне відкласти будь-яку нову відкриту примусову мобілізацію якомога на пізніше, щоб мінімізувати внутрішні протестні настрої.

10:21 Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років, натомість підписав відповідний указ, щоб 9 травня відзначати День Європи.

10:12 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 127 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 139 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією загинуло 3 особи та 28 поранено, кількість жертв уточнюється.

10:03 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 194 970 (+540) осіб, танків – 3730 (+7) од., бойових броньованих машин – 7253 (+5) од., артилерійських систем – 3018 (+8) од., РСЗВ – 554 (+0) од., засобів ППО – 306 (+0) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42) од., крилатих ракет – 947 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5958 (+6) од., спеціальної техніки – 384 (+4) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

109,1% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

41,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

99,3% автомобільної техніки (з них 1,8% за минулий тиждень),

98,0% артилерійських систем (з них 2,9% за минулий тиждень),

49,7% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

21,8% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

09:41 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Фінансист "групи Ваґнера" Євгеній Прігожин і лідер Чечні Рамзан Кадиров, можливо, змусили командувача російським театром військових дій в Україні генерала армії Валерія Герасімова відновити постачання артилерійських боєприпасів для сил "Ваґнера" в Бахмуті, незважаючи на те, що Герасімов хотів змінити пріоритет цих зусиль. Ця оцінка припускає, що заяви Пригожина про те, що міноборони РФ приховувало снаряди, але тепер погодилося їх поставити, є правдивими — міноборони РФ не робило офіційних заяв щодо цих заяв — і українські офіційні особи повідомляють, що вони не спостерігали зменшення обстрілів ПВК "Ваґнера" протягом цього періоду.

• Погрози Кадирова перекинути свої військові рпідрозділи до Бахмута могли шантажувати російське військове командування, щоб воно виділило боєприпаси найманцям "Ваґнера".

• Ймовірно, Кадиров підтримував спроби "Ваґнера" шантажувати російське військове командування, щоб відновити свої позиції у владному колі Кремля. Раніше Кадиров займав впливову позицію в близькому оточенні Путіна, поки, очевидно, нещодавно не втратив прихильність, ймовірно, через те, що його сили відігравали обмежену роль в активних бойових діях в Україні протягом пізньої осені 2022 року та взимку 2023 року. Ймовірно, Кадиров сприйняв погрози Пригожина відійти з Бахмута як можливість підвищити ефективність своїх сил на тлі невдач Герасімова та Шойґу здобути вирішальні перемоги під час зимово-весняного наступу.

• Очевидна потреба Герасимова вести переговори з підлеглими командирами і здатність цих командирів тиснути на нього, свідчить про те, що проблеми з субординацією суттєво впливають на здатність російських військових проводити узгоджені операції на всьому театрі бойових дій.

• Ці події ставлять під сумнів здатність Росії координувати узгоджену оборонну кампанію на всьому театрі воєнних дій. Фракційна динаміка в російських військових надзвичайно сильно впливає на прийняття рішень, і зростаюча ерозія російського командного ланцюга, ймовірно, потрапила в самопідсилювальну петлю зворотного зв’язку зі зростаючою фракційністю російської армії. ISW оцінює, що Путін навряд чи усуне Герасімова з посади головного командувача театром військових дій з міркувань репутації, і тому публічне підважування Прігожиним та Кадировим Герасімова може мати тривалий вплив на владу посади командувача. Путін може прагнути винагороджувати фаворитизованих командирів відповідальністю за межі їхніх офіційних посад замість того, щоб прямо призначати їх на вищі посади. Російська армія навряд чи вирішить ці проблеми командування найближчим часом, і ці проблеми, ймовірно, вплинуть на те, як російські сили на різних напрямках реагуватимуть на потенційні українські контрнаступальні операції.

• Здатність Прігожина та Кадирова суттєво впливати на рішення російського військового командування залежить від готовності Путіна їх заспокоїти і його довіри до їхніх сил – і те й інше, ймовірно, погіршиться після подальших спроб шантажу.

• Триваюча боротьба Прігожина за завершення захоплення Бахмуту суперечить його послідовному наративу про те, що захоплення Бахмута не має стратегічної цінності.

• Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Куп’янська та на південь від Кремінної.

• Станом на 7 травня російські війська досягли певних територіальних здобутків у Бахмуті та продовжили обмежені наступальні операції на ділянці Авдіївка-Донецьк.

• Російські джерела стверджують, що українські війська в ніч з 6 на 7 травня запустили по Криму до 23 безпілотників.

• Суб'єкти Російської Федерації продовжують набір і формування регіональних збройних формувань і добровольчих батальйонів.

• Російська окупаційна влада продовжує планувати та здійснювати примусову евакуацію із Запорізької області.

09:24 Близько опівночі росіяни атакували Одещину із 7 бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3, здійснено вісім пусків ракетами типу Х-22 з району мису Тарханкут (окупований Крим) по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на чорноморському узбережжі. Частина ракет не досягла своїх цілей. Рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж. Даних про постраждалих не надходило

09:14 Вночі росіяни з північного напрямку (з аеродрому Сеща у Брянській області) атакували Київщину 35 ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131», усі 35 знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Центр" Повітряних Сил, у взаємодії з складовими Сил оборони України, Уламками "Шахедів" у Києві травмовано 5 людей, пошкоджено автомобілі і житловий будинок:

у Святошинському районі пошкоджено 8 авто, а також вікна і фасади житлового будинку, уламки впали на проїжджу частину, травмовано 5 осіб;

у Солом’янському районі пошкоджено 5-тонний резервуар, що призвело до витоку дизельного палива, але без загоряння;. на стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових автомобілів, а також газову трубу.

09:01 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Вночі, 8 травня 2023 року, ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками. Продовжуючи тактику терору, минулої доби російська федерація завдала 16 ракетних ударів, зокрема по містах Харківської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Крім того, зафіксовано 61 авіаційний удар та 52 ворожих обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших російських ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тривають важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом минулої доби було відбито 55 атак противника на зазначених ділянках фронту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Заріччя, Леонівка та Костобобрів Чернігівської області та Глухів Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Орликівка, Тимоновичі, Заріччя, Блешня, Залізний Міст, Архипівка, Леонівка, Бучки Чернігівської області; Стара Гута, Середина-Буда, Бачівськ, Уланове, Ворожба, Іскрисківщина та Новгородське Сумської області, а також Уди, Вовчанськ, Плетенівка, Бочкове, Мала Вовча, Нестерне, Бударки та Строївка на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гряниківка та Вільшана. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Спірного. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також Торське та Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка і Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут, окупанти обстрілювали місто запалювальними та фосфорними боєприпасами. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Хромове, Іванівське, Часів Яр та Ступочки. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Бахмут, Богданівка, Курдюмівка та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине та Леонідівка Донецької області. На Авдіївському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Керамік, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Карлівка та Гостре Донецької області. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Курахове та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Вугледар, Павлівка, Пречистівка, Золота Нива, Новоукраїнка, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаударів по районах Времівки Донецької області та Гуляйполя і Новоданилівки Запорізької області. Поміж тим, здійснив обстріли понад 50 населених пунктів. Серед них - Полтавка, Чарівне, Новоандріївка Запорізької області; Зміївка, Придніпровське, Ромашкове, Янтарне, Кізомис, Софіївка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон. Російські окупанти проводять так звану евакуацію місцевих жителів з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області у напрямку населеного пункту Бердянськ. Цій процедурі підлягають представники так званої місцевої “влади”, колаборанти, діти, вчителі та вихователі. При цьому, батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік в разі відмови "евакуювати" дитину. На АЗС спостерігаються черги за пальним, усім водіям повідомлено, що нових поставок пального не планується. В населеному пункті Веселе Запорізької області зачинено та не функціонує місцевий відділ поліції ворога. Напередодні спостерігалось знищення документації цієї установи. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Також, наші захисники знищили 2 ударних та 6 розвідувальних БпЛА противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів, а також 3 склади боєприпасів ворога.

08:00 З ночі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 17 російських кораблів, серед яких чотири надводних носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 32 ракети, повідомили в Оперативному командуванні "Південь"