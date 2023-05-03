Грузія відмовилася від участі в організованих США військових навчаннях у Європі.

Хоча ще у квітні країна перебувала у списку учасників.

Грузія не візьме участі в організованих США в Європі масштабних багатонаціональних навчаннях Defender 2023. Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny.ge з покликом на заяву Міністерства оборони Грузії. Грузинське військове відомство зазначає, що неучасть Тбілісі в навчаннях узгоджено з Вашінґтоном.

«Щодо безпосередньої участі Грузії у навчаннях Defender 2023, нагадуємо, що, виходячи з цілей та завдань грузинських сил оборони, шляхом активного спілкування з нашим основним стратегічним партнером і за їхньою рекомендацією було ухвалено рішення скерувати більше зусиль та ресурсів для таких міжнародних і місцевих навчань, у яких більше уваги приділяється вищезазначеним завданням, включно з підвищенням бойової готовності, підвищенням оперативної сумісності з країнами-членами та партнерами НАТО, обмін досвідом та підвищення професійних навичок», – йдеться в коментарі відомства.

Цей коментар Міністерство оборони поширило після появи у низці опозиційних грузинських ЗМІ повідомлень про те, що Грузія не бере участі в навчаннях, хоча ще у квітні країна перебувала у списку учасників.

У МО при цьому зазначають, що сили оборони Грузії постійно беруть участь та приймають міжнародні навчання, включно зі щорічним проведенням в Грузії таких багатонаціональних навчань, як Noble Partner та Agile Spirit. Там нагадали, що разом з країнами НАТО та партнерами цього року Міноборони Грузії взяло участь у чотирьох міжнародних навчаннях у Туреччині, Німеччині, Словаччині та Нідерландах. До кінця поточного року заплановано участь у навчаннях у Туреччині, Естонії, Польщі, Болгарії, Румунії, Великій Британії, Німеччині, Азербайджані, Італії та в самій Грузії.