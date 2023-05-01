На заході України ППО знищила п'ять ворожих крилатих ракет.

У ніч на 1 травня російські окупанти крилатими ракетами масовано атакували Україну. 5 ворожих ракет вдалося знищити силами ППО на заході. Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗС України. 

 

"1 травня 2023 року близько 5 години ранку в зоні відповідальності силами та засобами Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України знищено п'ять крилатих ракет ворога", – йдеться у повідомленні.

 

За даними ПвК, попередньо, жертв та руйнувань на заході країни не зафіксовано.

 

Зокрема, під час повітряної тривоги уночі в окремих громадах Хмельницької області жителі чули звуки вибухів.

 

"Це робота сил ППО. Влучань в об'єкти немає. Дякуємо усім, хто тримає небо над нами", – зазначили в Хмельницькій ОВА.

 

О 03:13 1 травня в різних регіонах Україні почали лунати сигнали повітряної тривоги. Близько 04:40 вибухи почули жителі Київщини та Дніпропетровщини, а згодом і Харківщини та Хмельниччини.

 

01.05.2023

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