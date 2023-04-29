Впливові демократи в Конґресі закликають Байдена надати Україні винищувачі.

Вони вважають, що таким чином вдасться «запобігти повітряним атакам Росії по українській території, які несуть смерть і руйнування».

 

 

Президент Сполучених Штатів Джо Байден стикається з дедалі більшим тиском з боку сенаторів і конґресменів Демократичної партії з вимогою надіслати до України винищувачі та ракети великої дальності. Про це повідомляє американське видання The Hill з покликом на власні джерела. Політики стверджують, що таким чином вдасться «запобігти повітряним атакам Росії по українській території, які несуть смерть і руйнування».

 

Ще раніше конґресмени від обох партій закликали Білий дім надати Україні сучасні винищувачі F-16 та ракети великої дальності ATACMS. Адміністрація Байдена поки що відмовляється це робити, заявляючи, що США не можуть наразі надати системи ATACMS, які потрібні європейським союзникам, і що постачання винищувачів не є пріоритетом.

 

Утім, як пише видання, рішення Білого дому в січні 2023 року надати Україні американські танки M1 Abrams після кількох місяців протидії з цього питання з боку адміністрації президента дало привід для оптимізму прихильникам поставок винищувачів в Україну. Вони вважають, що якщо продовжувати тиск, то Білий дім може погодитись і на постачання важчих озброєнь.

 

Адепти посилення військової допомоги Україні також вважають, що винищувачі та ракети великої дальності можуть відіграти ключову роль у захисті українського населення та будь-якому наступальному ударі по російських позиціях. З цим, як пише The Hill, погоджується і багато військових керівники США.

 

Серед тих, хто виступає за надання Україні сучасних винищувачів, – конґресмен-демократ від штату Колорадо Джейсон Кроу (Jason Crow). Він є ветераном збройних сил, служив під час війни в Іраку. А минулого року Кроу відвідав Україну і стверджує, що знає, про що говорить. «У наших інтересах, щоб Україна перемогла. У наших власних інтересах зробити зусилля та дати їм те, що їм потрібно», – заявив Кроу. На його думку, українські Збройні Сили перевершили очікування США протягом останнього року. Конґресмен вважає, що українці є «відповідальними партнерами» щодо найсучаснішої американської зброї.

 

Ентузіастами посилення допомоги Україні є також сенатори-демократи Річард Блюменталь (Richard Blumenthal) та Шелдон Вайтгаус (Sheldon Whitehouse). «Поєднання танків, винищувачів та ATACMS допоможе Україні протистояти майбутньому наступу Росії та перейти у контрнаступ як на сході, так і на півдні у спробі ще більше підірвати здатність Росії продовжувати бойові дії в Україні. Дамо українцям усе необхідне для перемоги просто зараз», – заявили вони у відкритому листі Байдену.

 

Ще одним політиком, активним у вказаній царині, є конґресмен-демократ від штату Мен Джаред Ґолден (Jared Golden). Він очолив двопартійну групу в Палаті представників, яка закликала адміністрацію Байдена передати Україні літаки F-16. «F-16 або аналогічні винищувачі четвертого покоління забезпечать Україні високомобільну платформу, з якої можна буде атакувати російські ракети класу “повітря-повітря” та безпілотники; захищати українські наземні сили, коли вони вступають у бій із російськими військами; а також вести бій з російськими винищувачами за оспорювану перевагу в повітрі», – заявили коґресмени з двопартійної групи в офіційному листі до Білого дому. Підписи під листом поставили 12 депутатів – як демократів, так і республіканців.

29.04.2023

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