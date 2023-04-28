США запровадили санкції проти ФСБ.

Російську спецслужбу покарано за неправомірні затримання американських громадян

Рада національної безпеки (National Security Council – NSC) оголосила про запровадження санкцій проти Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) за неправомірні затримання громадян США за кордоном. Відповідна заява опублікована на сайті американського Міністерства фінансів. Водночас санкції запроваджено й проти розвідслужби іранського Корпусу вартових ісламської революції, зокрема проти чотирьох високопоставлених командирів розвідки КВІР.

«Триваюча практика Росії та Ірану щодо неправомірних затримань громадян США є неприйнятною. Сполучені Штати ніколи не припинять роботу зі звільнення своїх громадян, які були несправедливо затримані або утримуються як заручники, і з возз'єднання їх із близькими. Сьогоднішні дії – один із інструментів, які сприяють досягненню цієї мети, і ми продовжуватимемо використовувати всі повноваження, які є в нашому арсеналі, щоб повернути наших громадян додому», – підкреслюється в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, опублікованій у четвер, 27 квітня.

У ході брифінгу NSC було наголошено, що ФСБ «несе відповідальність або є співучасником, прямо чи опосередковано бере участь або відповідає за віддавання наказів, контроль чи інше керівництво неправомірним затриманням громадян США за кордоном». Представники Ради заявили, що зроблений у четвер крок покликаний продемонструвати наслідки, з якими зіткнуться ті, хто намагається використати громадян США як політичний важіль або прагне змусити Вашінґтон до поступок.

«Наші дії – попередження у всьому світі тим, хто неправомірно затримує громадян США, про можливі наслідки їхніх дій. Сьогоднішні санкції – один із цілої низки заходів… спрямованих на звільнення громадян США, які несправедливо утримуються за кордоном, на притягнення винних до відповідальності і, отже, на запобігання та недопущення подібних випадків у майбутньому», – сказав високопосадовець Білого дому, виступаючи перед журналістами. Він зазначив, що вжиті у четвер заходи – перший пакет санкцій і що наразі ведеться робота над новими санкціями.