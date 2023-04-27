428-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:01 Житомирська обласна рада проголосувала за рішення "заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області".

13:39 Міністр транспорту Франції Клеман Бон заявив, що Україна "наполегливо працює" над відкриттям свого авіапростору для цивільних літаків. "Це насправді дуже потрібна річ. Момент, коли над Україною відновлять польоти цивільної авіації, я сподіваюся, настане якнайшвидше", – сказав Бон в інтерв'ю "Європейській правді".

13:16 Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що очікування від українського контрнаступу "дещо перегріті". "Це точно перегріто. Усі хочуть чергової перемоги. Раніше не вірили у перемогу... Раніше хотіли, щоби Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася. А коли ЗСУ показали успіхи, всі почали вірити у перемогу – після Зміїного, після Київщини, Чернігівщини та Сумщини, після Харківщини, Херсона – хочуть наступної перемоги. Це нормально, це емоції – очікування на успіх... Тому ми погоджуємо з Генштабом, і Ганна Маляр потім каже: "Хлопці, не завищуйте власні очікування, щоб потім не було розчарування. Потім засмутитеся. Не все так просто, це війна. І мало того, ми вам точно не скажемо, коли, як і де", – сказав Резніков в інтерв'ю "РБК-Україна".

12:59 Союзники із НАТО надали Україні 230 танків, заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг. "Вже поставили понад 98% обіцяних Україні бойових машин. Це близько 1550 бронемашин, 230 танків та інше обладнання, включно із величезною кількістю боєприпасів", – поінформував Столтенберг на пресовій конференції з прем'єром Люксембургу Ксав'є Беттелем. генсек додав, що альянти вишколили та забезпечили обладнанням загалом дев'ять українських бронетанкових бригад.

12:38 Чернівецька міська рада позбавила УПЦ МП права користування 22 земельними ділянками у громаді. Йдеться, зокрема, про кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Николаївський храм на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир "Гореча" та жіночий монастир на вулиці Буковинській, повідомляє "Суспільне".

12:14 Повітряні сили США усунули з посади двох офіцерів командирського складу із підрозділу Національної гвардії, де служив Джек Тейшейра, викрадач секретних даних Пентагону. Як повідомляє Reuters, їм тимчасово закрили доступ до секретних систем та інформації.

11:50 Українська компанія Ukrspecsystems презентувала на виставці Brave1 новий безпілотний літальний апарат MiniShark. "Маленька акула" створена для виконання розвідувальних завдань.Радіус застосування – 35 км. Перевага нового дрона – запуск з руки та легке транспортування: вся система вміщається у двох наплічниках. Розмах крил – 2,6 метра, довжина – 1,25 м. Тривалість польоту – 2 години, максимальна швидкість – 120 км/год. Наразі безпілотник MiniShark проходить заводські випробування.

11:31 Речник президента Туреччини спростував інформацію, начебто Реджеп Таїп Ердоган перебуває у лікарні у важкому стані. Фареттін Алтун назвав повідомлення про ускладнення у шефа дезінформацією. З його слів, Ердоган готується до перемоги на виборах. Напередодні турецькому президентові стало зле під час телевізійного інтерв'ю у прямому етері. Підозрювали, що Ердоган пережив інфаркт міокарда. У турецьких медіа писали, що лікарі запросили до нього родину.

11:18 Унаслідок вибуху в окупованому Мелітополі загинув колаборант Олександр Міщенко, який до повномасштабного вторгнення очолював Приазовський відділ поліції. "Після окупації мало того, що сам переметнувся на сторону ворога, так ще і підбив своїх співробітників стати зрадниками", – прокоментував мелітопольський міський голова Іван Федоров. Міщенка підірвали на світанку біля під’їзду багатоквартирного будинку на вулиці Героїв України, 67.



11:00 Сьогодні станом на 10:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 7 російських кораблів, серед яких три носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 24 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:39 Президенти США і Республіки Корея Джо Байден і Юн Сок Йоль під час зустрічі у Білому домі задекларували намір продовжувати підтримувати Україну. "Ми розділили наше спільне тверде зобов’язання протистояти разом з народом України жорстокому нападу Росії на їхню свободу, територіальну цілісність і демократію. І рішуча підтримка України з боку Республіки Корея є важливою, оскільки грубе порушення РФ міжнародного права має значення для націй в усьому світі, а не лише в Європі... Я вважаю, що зараз світ перебуває в переламній точці. Я вважаю, що вибір, який ми зробимо сьогодні, визначатиме напрямок розвитку нашого світу та майбутнє наших дітей на десятиліття вперед", – сказав Байден. Натомість президент Республіки Корея Юн Сок Йоль заявив: "Ми підтвердили, що застосування сили з метою позбавлення життя невинних людей, прикладом чого є вторгнення Росії в Україну, не може бути виправданим за жодних обставин".

10:27 У центрально-північній Польщі у лісі поблизу Бидгощ, за 200 км від кордону з Росією, знайшли уламки об’єкта військового призначення з написами російською мовою; припускається, що це можуть бути уламки ракета "повітря-земля" або БПЛА.

10:21 Президент України Володимир Зеленський побачив можливість "дати нову енергію" відносинам України та Китаю у своїй розмові з Сі Цзіньпіном. "Є можливість застосувати політичний вплив Китаю, щоб повернути силу принципам і правилам, на яких має триматися мир. Україна та Китай, як і абсолютна більшість світу, однаково зацікавлені в міцності суверенітету націй і територіальної цілісності… У дотриманні головних безпекових правил, зокрема щодо неприпустимості погроз ядерною зброєю та розповсюдження ядерної зброї світом. Ми однаково зацікавлені, щоб ситуація навколо Запорізької атомної станції нарешті була повністю убезпечена і щоб атомні станції взагалі ніколи знову не використовувалися заради військових цілей – а саме таке цинічне використання АЕС Росія намагається зробити нормою... Cуттєва частина розмови – це наші погляди на те, як можна відновити справедливий мир. Я представив українську формулу миру, її конкретні пункти. Ми домовилися продовжити наші комунікації", – заявив Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

10:15 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 147 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 94 об’єктів інфраструктури. Є загиблі й поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

На знимках видно, що до березня 2023 року російські війська встановили бойові позиції з мішками з піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Росія контролює ЗАЕС з березня 2022 року. Однак це перша ознака того, що фактичні корпуси реакторів інтегровані в планування тактичної оборони. Росія, ймовірно, побудувала ці позиції, тому що її дедалі більше турбують перспективи великого наступу України. Цей крок з високою ймовірністю збільшує можливість пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо бойові дії відбуватимуться навколо станції. Однак пряме катастрофічне пошкодження реакторів є малоймовірним у більшості ймовірних сценаріїв із застосуванням піхотного озброєння, оскільки конструкції дуже добре укріплені. Запорізька атомна електростанція: російські оборонні позиції з мішків з піском на будівлях реакторів

09:45 За оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 188 920 (+510) осіб, танків – 3694 (+2) од., бойових броньованих машин – 7178 (+16) од., артилерійських систем – 2887 (+10) од., РСЗВ – 542 (+3) од., засобів ППО – 293 (+1) од., літаків – 308 (+0) од., гелікоптерів – 293 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2461 (+21) од., крилатих ракет – 911 (+0) од. кораблів /катерів – 18 (+0) од., автомобільної техніки – 5805 (+13) од., спеціальної техніки – 352 (+0) од. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

108,1% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

41,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

96,8% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

93,7% артилерійських систем (з них 1,9% за минулий тиждень),

48,7% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

24,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

33,0% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

20,8% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

09:30 Вночі росіяни з акваторії Чорного моря атакували Миколаїв 4 ракетами "Калібр", що були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення. На даний час відомо про 1 загиблого і 23 поранених мирних мешканців міста. Один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Зважаючи на те, що це високоточна зброя, яка працює по координатах наведення, це є очевидним фактом терору проти мирного населення, заявили в оперативному командуванні "Південь".

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія, схоже, продовжує цілеспрямовану кампанію депопуляції в окупованих районах України, щоб полегшити заселення українських територій росіянами.

• У Бахмуті, ймовірно, зростає конкуренція між російськими приватними військовими компаніями.

• Кремль продовжує кодифікацію умов внутрішніх репресій.

• Коментарі російських офіційних осіб та відомих голосів у російському інформаційному просторі продовжують висвітлювати загальну тривогу щодо можливих контрнаступальних дій України.

• Голова КНР Сі Цзіньпін у розмові з Президентом України Володимиром Зеленським чітко визнав суверенітет і незалежність України, заявивши, що взаємна повага до суверенітету та територіальної цілісності є основою українсько-китайських відносин.

• Кремль, ймовірно, намагається запевнити Вірменію у своєму надійному партнерстві, незважаючи на те, що війна в Україні обмежує здатність Росії відігравати більшу роль у посередництві в нагірно-карабахському конфлікті. Кремль може спробувати використати призовників для проведення миротворчих операцій у Нагірному Карабасі та збереження відносин з Вірменією та іншими державами – членами Організації договору про колективну безпеку.

• Українські джерела повідомляли, що російські війська не проводили наступальних дій на лінії Куп'янськ–Сватове–Кремінна.

• Російські війська просунулися у Бахмуті та на північ від Авдіївки.

• Російські мілблогери продовжують сперечатися між собою про українську активність на Дніпрі в Херсонській області.

• Російська влада почала розсилати військові повістки з погрозами «обмежувальних заходів».

• Російські джерела заявили, що ФСБ Росії запобігла спробі нападу в Криму.

09:00 Інтенсивність російських атак та ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російська федерація, незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Минулої доби противник завдав 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар’їнку. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник обстріляв населені пункти Заріччя, Блешня, Карповичі, Медведівка, Янжулівка, Галаганівка, Леонівка, Буда-Вороб'ївська, Грем'яч Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Чернацьке, Середина-Буда, Бачівськ, Сидорівка, Кореньок, Ходине, Шпиль та Миколаївка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Глибоке, Олійникове та Зелене на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське – Луганської. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Терни, Торське, Діброва, Білогорівка, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Диліївка, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області. На Мар’їнському напрямку, протягом минулої доби, нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Новоукраїнка, Шахтарське, Пречистівка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні. В той же час, здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Берислав, Козацьке, Токарівка, Антонівка, Білозерка, Берегове Херсонської області та місто Херсон. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. Також, знищено 6 ворожих безпілотних літальних апаратів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих військових об’єкта противника.

08:00 З ночі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 14 російських кораблів, серед яких два надводні носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить 16 ракет, повідомили в Оперативному командуванні "Південь".