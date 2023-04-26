У Конгресі США розглянуть резолюцію про перемогу України.

Йдеться про обов’язкове повернення до кордонів 1991 року.

 

 

Американські конґресмени від Демократичної та Республіканських партій внесли до Палати представників проєкт резолюції про українську перемогу (Ukrainian Victory Resolution). У документі наголошується, що війна в Україні має завершитися поверненням цієї країни до кордонів 1991 року.

 

«Політика США полягає в тому, що Україна має перемогти вторгнення та відновити свої міжнародно визнані кордони в рамках 1991 року, тобто з Кримом та іншими анексованими РФ територіями», – зазначається у документі, який цитує інформаційний портал Yahoo News.

 

У проєкті резолюції також йдеться про те, що Україна має вступити до НАТО. Росія після поразки повинна виплатити репарації, а кремлівські чиновники – постати перед судом за скоєні воєнні злочини.

 

Документ підготували республіканець Джо Вілсон (Joe Wilson) та демократ Стів Коен (Steve Cohen), які входять до Гельсінської комісії Конгресу, заснованої 1976 року, щоб допомогти Радянському Союзу дотримуватися своїх міжнародних угод.

 

«Ми не повинні повторити помилки 1 вересня 1939 року», – наголосив Джо Вілсон, нагадавши про вторгнення Адольфа Гітлера до Польщі.

 

Перед тим, як документ буде винесений на голосування, його розгляне комітет Палати представників із закордонних справ.

26.04.2023

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