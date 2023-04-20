Адвокат російських опозиціонерів виїхав з Росії.

Йому загрожувало кримінальне переслідування.

Російський адвокат Вадим Прохоров, який у різний час репрезентував інтереси опозиціонерів Володимира Кара-Мурзи, Іллі Яшина, Бориса Нємцова та ініціативної групи з висунення Михайла Ходорковського до Держдуми, виїхав із РФ. Йому загрожували кримінальним переслідуванням. Про це він повідомив інформаційний портал Meduza.

За словами Прохорова, він полишив Росію за кілька днів до оголошення вироку Володимирові Кара-Мурзі.

«Як прокурор, так і суддя з різних підстав заявили, що [мене] необхідно не лише відрахувати з адвокатської палати, а й обміркувати питання про порушення кримінальної справи. Також я отримав через одного з політиків таке попередження про можливий інтерес з боку одного зі заступників генерального прокурора, який якраз курирує нашу справу», – заявив адвокат.

Володимира Кара-Мурзу 17 квітня було засуджено до 25 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді та ще двох кримінальних справах. Правозахисна спільнота та представники західних країн називають справу «політичним переслідуванням».

Сам Кара-Мурза заявив: «25 років – це найвищий бал, який я міг здобути. Отже, я робив все правильно».