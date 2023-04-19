Європарламент ініціював проведення перемовин про вступ Молдови до ЄУ.

Перемовини, евентуально, розпочнуться ще до кінця цього року.

 

 

Європейський парламент ухвалив резолюцію з ініціативою розпочати перемовини про вступ Молдови до Європейської Унії. Про це повідомив молдовський інформаційний портал IPN з покликом на пост у Facebook депутата Європарламенту від Румунії Зіґфріда Мурешана (Siegfried Mureșan), який очолює парламентський Комітет з асоціації Європейська Унія – Республіка Молдова. Перемовини мали б стартувати ще до кінця цього року, але після виконання Кишиневом дев'яти рекомендацій Європейської комісії.

 

Як повідомив Мурешан, резолюцію було схвалено переважною більшістю голосів: 555 – «за», 49 – «проти», 26 утрималися.

 

«Це свідчить про те, що європейська інтеґрація Молдови має підтримку депутатів Європарламенту з усіх куточків Європи та всіх проєвропейських політичних груп. Молдова дуже важлива для нашої безпеки, для всіх країн ЄУ. І найнадійніший шлях, яким ми можемо забезпечити довгострокову стабільність Молдови, а також усіх нас, – це європейська інтеграція країни», – наголосив Мурешан.

 

При цьому євродепутат звинуватив Росію у спробах «гальмувати європейський шлях Республіки Молдова». «Російська федерація хоче цьому перешкодити і саме тому намагається усіма способами дестабілізувати ситуацію в країні і гальмувати європейський курс Республіки Молдова. Саме тому ми, Європейський парламент, у прийнятій резолюції просимо європейські інститути збільшити фінансову та технічну допомогу Молдови як для реалізації реформ, необхідних як для європейської інтеґрації, так і для нових заходів підтримки населення», – наголосив Мурешан.

 

Президентка Молдови Мая Санду, коментуючи резолюцію Європарламенту, назвала документ черговим підтвердженням того, що на республіку «чекають у великій європейській родині». «Ми дякуємо нашим європейським друзям, які довіряють нам, цінуючи наш внесок у забезпечення стабільності та миру в реґіоні. Державні установи виконають усі рекомендації Європейської комісії, щоб ми були готові розпочати перемовини про вступ до ЄУ», – зазначила Санду.

19.04.2023

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