Львів'ян запрошують на вечір пам'яті Богдана Рибки “Куферок пана Дзюня”.

 

У четвер, 20 квітня, о 18:30 у Львівській національній філармонії ім. Мирослава Скорика відбудеться вечір пам'яті, присвячений 70-річчю неперевершеного актора театру "НЕ ЖУРИСЬ" Богдана Рибки або пана Дзюня, “Куферок пана ДЗЮНЯ”.  

 

 

На спомин про метра львівського гумору на сцені виступлять:

 

Пані Мірця (Мирослава Сидор), Леся Бонковська, Роман Біль, Олег Лихач, Левко Дурко і Аеліта, Лілія Коструба, Оксана Савіцька, Назар Гриб, Академічний інструментальний ансамбль «Високий Замок» (худ. керівник – А. Яцків) та танцтеатр «Життя» (худ. керівник – Ірина Мазур).

 

"Крізь солону сльозу пам’яті іскритимуться львівські геци та віци, бо інакше бути не може. Бо то є ювілей правдивого львівського батяра. А він би той ювілей тільки веселим хотів бачити: лише з посмішкою на вустах, лише з келихом іскристого шампана, лише під добру львівську музичку…" – що це буде свято жарту, відзначають організатори заходу.

 

Тож львів’ян і гостей міста у цей день запрошують віддати належне незабутньому панові  Дзюньові, "адже він стільки віддавав нам, виймаючи зі свого докторського куферка найкращі ліки – львівський гумор!"


Квитки за посиланням: https://philharmonia.lviv.ua/event/chest-of-mr-dzuny/

 

19.04.2023

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