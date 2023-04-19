Львів'ян запрошують на вечір пам'яті Богдана Рибки “Куферок пана Дзюня”.

У четвер, 20 квітня, о 18:30 у Львівській національній філармонії ім. Мирослава Скорика відбудеться вечір пам'яті, присвячений 70-річчю неперевершеного актора театру "НЕ ЖУРИСЬ" Богдана Рибки або пана Дзюня, “Куферок пана ДЗЮНЯ”.

На спомин про метра львівського гумору на сцені виступлять:

Пані Мірця (Мирослава Сидор), Леся Бонковська, Роман Біль, Олег Лихач, Левко Дурко і Аеліта, Лілія Коструба, Оксана Савіцька, Назар Гриб, Академічний інструментальний ансамбль «Високий Замок» (худ. керівник – А. Яцків) та танцтеатр «Життя» (худ. керівник – Ірина Мазур).

"Крізь солону сльозу пам’яті іскритимуться львівські геци та віци, бо інакше бути не може. Бо то є ювілей правдивого львівського батяра. А він би той ювілей тільки веселим хотів бачити: лише з посмішкою на вустах, лише з келихом іскристого шампана, лише під добру львівську музичку…" – що це буде свято жарту, відзначають організатори заходу.

Тож львів’ян і гостей міста у цей день запрошують віддати належне незабутньому панові Дзюньові, "адже він стільки віддавав нам, виймаючи зі свого докторського куферка найкращі ліки – львівський гумор!"



Квитки за посиланням: https://philharmonia.lviv.ua/event/chest-of-mr-dzuny/