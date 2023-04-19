Експорт горілки Absolut до Росії зупинено.

Це стало наслідком обурення передовсім шведів, викликаного поспішним рішенням компанії Pernod Ricard відновити поставки горілки до Росії, попри її вторгнення в Україну.

 

 

Компанія Pernod Ricard заявила про призупинення експорту шведської горілки Absolut до Росії, скасувавши ухвалене раніше рішення про відновлення поставок, незважаючи на війну, розв'язану Росією в Україні. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Pernod Ricard, французький виробник та дистриб'ютор спиртних напоїв, купила Absolut в уряду Швеції 2008 року. У квітні компанія підтвердила агентству AFP, що відновлює постачання горілки до Росії, незважаючи на аґресію Москви в Україні. Виробники стверджували, що відновили постачання в обмеженому обсязі.

 

Однак це рішення викликало шквал критики як з боку політиків у Швеції, де продукується Absolut, так і відомих ресторанів, які закликали бойкотувати бренд. Наприклад, фірма Svenska Brasserier, що володіє вісьмома ресторанами, у тому числі двома у Стокгольмі, припинила продаж не тільки горілки, а й усієї продукції Pernod, серед якої англійський джин Beefeater та шотландський віскі Glenlivet. Поки що Svenska Brasserier не повідомила, чи вона скасує цей бойкот.

 

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон (Ulf Kristersson) сказав, що «дуже здивований» тим, що компанія відновила експорт. А Бьорн Сьодер (Björn Söder), депутат від проурядової партії «Шведські демократи», написав у Twitter: «Ганьба! Досить купувати горілку Absolut!» До загального хору обурених голосів долучилися й три шведські художники – вони запустили вірусну кампанію, зобразивши вирву від бомби у формі пляшки Absolut.

 

Тож Pernod Ricard вирішила відступити від поспішного рішення про експорт до Росії. «Визнаючи обов'язок піклуватися про наших співробітників і партнерів, ми не можемо піддавати їх масованій критиці. Тому Absolut ухвалила рішення припинити експорт свого бренду до Росії», – пояснила компанія у заяві.

 

До початку розв'язаної Росією війни в Україні близько трьох відсотків прибутку Pernod Ricard припадало на російський ринок, і компанія, незважаючи на відмову від експорту горілки Absolut, продовжить продавати до Росії якусь частину своєї продукції.

19.04.2023

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