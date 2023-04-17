В Тернополі УПЦ МП позбавили права користуватися земельною ділянкою.

 

Сьогодні, 17 квітня, управлінню Тернопільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату заборонили користуватися земельною ділянкою на вулиці Коновальця, 1 в Тернополі. Відповідне рішення прийняли на позачерговій сесії міськради. 

 

 

Сесія проходила в режимі відеоконференції, на ній були присутні 40 депутатів. "За" припинення права постійного користування УПЦ земельною ділянкою на Коновальця, 1 у Тернополі проголосували одноголосно.

 

Йдеться про землю, на якій розміщений кафедральний собор Віри, Надії, Любові і матері їх Софії та приміщення Тернопільської єпархії УПЦ МП. Площа цієї земельної ділянки становить 0,5484 га.

 

17.04.2023

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