В Тернополі УПЦ МП позбавили права користуватися земельною ділянкою.

Сьогодні, 17 квітня, управлінню Тернопільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату заборонили користуватися земельною ділянкою на вулиці Коновальця, 1 в Тернополі. Відповідне рішення прийняли на позачерговій сесії міськради.

Сесія проходила в режимі відеоконференції, на ній були присутні 40 депутатів. "За" припинення права постійного користування УПЦ земельною ділянкою на Коновальця, 1 у Тернополі проголосували одноголосно.

Йдеться про землю, на якій розміщений кафедральний собор Віри, Надії, Любові і матері їх Софії та приміщення Тернопільської єпархії УПЦ МП. Площа цієї земельної ділянки становить 0,5484 га.